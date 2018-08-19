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Экономика

Все больше стран ищут альтернативу доллару, заявил Песков

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«Нефть России», 17.09.18, Москва, 09:37     Все больше стран Азии и Европы ищут замену американскому доллару в качестве резервной валюты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
 
Он отметил, что доллар США много десятилетий является основной мировой резервной валютой.
 
"И вдруг страна, которая является эмитентом доллара США, начинает допускать шаги, которые начинают расшатывать доверие по отношению к этой резервной валюте. И все больше и больше стран, причем не только на Востоке, но и в Европе, начинают думать о том, как минимизировать зависимость от доллара США. И они вдруг понимают, что а) это возможно, b) это нужно делать и с) "спасайся кто может", это нужно делать скорее", — сказал Песков.
 
От считает, что "не так легко систему, которая зашаталась, заменить каким-то новым стержнем, <…> но сам факт, что началась тенденция поиска альтернатив", заметен невооруженным глазом.
 
Политика дедолларизации
 
В пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России уже проводит политику дедолларизации и будет ее продолжать.
 
"Я поддерживаю направление по увеличению расчетов в национальной валюте, безусловно, правда, это должно идти, сообразуясь с экономической целесообразностью, с интересами наших компаний-экспортеров, но тем не менее это уже сейчас происходит, и, конечно, это перспективное направление", — сказала Набиуллина.
 
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью газете "Известия" представил план по отказу от доллара, который включает ряд направлений.
 
Первое — это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, в том числе евро, юань или рубль.
 
Вторым пунктом глава банка назвал перевод адресов крупнейших холдингов в российскую юрисдикцию.
 
Третьим направлением является создание российского депозитария для размещения еврооблигаций.
 
Четвертый пункт — провести лицензирование участников фондового рынка таким образом, чтобы все они работали по единым правилам.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558080/

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Все больше стран ищут альтернативу доллару, заявил Песков

«Нефть России», 17.09.18, Москва, 09:37    Все больше стран Азии и Европы ищут замену американскому доллару в качестве резервной валюты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
 
Он отметил, что доллар США много десятилетий является основной мировой резервной валютой.
 
"И вдруг страна, которая является эмитентом доллара США, начинает допускать шаги, которые начинают расшатывать доверие по отношению к этой резервной валюте. И все больше и больше стран, причем не только на Востоке, но и в Европе, начинают думать о том, как минимизировать зависимость от доллара США. И они вдруг понимают, что а) это возможно, b) это нужно делать и с) "спасайся кто может", это нужно делать скорее", — сказал Песков.
 
От считает, что "не так легко систему, которая зашаталась, заменить каким-то новым стержнем, <…> но сам факт, что началась тенденция поиска альтернатив", заметен невооруженным глазом.
 
Политика дедолларизации
 
В пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России уже проводит политику дедолларизации и будет ее продолжать.
 
"Я поддерживаю направление по увеличению расчетов в национальной валюте, безусловно, правда, это должно идти, сообразуясь с экономической целесообразностью, с интересами наших компаний-экспортеров, но тем не менее это уже сейчас происходит, и, конечно, это перспективное направление", — сказала Набиуллина.
 
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью газете "Известия" представил план по отказу от доллара, который включает ряд направлений.
 
Первое — это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, в том числе евро, юань или рубль.
 
Вторым пунктом глава банка назвал перевод адресов крупнейших холдингов в российскую юрисдикцию.
 
Третьим направлением является создание российского депозитария для размещения еврооблигаций.
 
Четвертый пункт — провести лицензирование участников фондового рынка таким образом, чтобы все они работали по единым правилам.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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