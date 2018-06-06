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Украина и газ

Украинский политик объяснила, как "остановить" "Северный поток - 2"

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«Нефть России», 20.07.18, Москва, 08:27    Для того чтобы остановить строительство "Северного потока — 2", Украина должна вернуть отношения с Россией в разумное русло. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.
 
По словам политика, нынешние украинские власти неспособны восстановить отношения с Москвой, поэтому на Украине необходимо провести досрочные парламентские выборы и избрать "вменяемых" людей.
 
"Если Украина хочет остановить "Северный поток-2", она должна немедленно сделать все, чтобы отношения Украины и России вернулись в какое-то разумное русло. Нынешний парламент этого сделать не может. Если сделать досрочные парламентские выборы и избрать вменяемых людей, пересмотреть концепцию отношений с Россией, начать искать и найти компромисс, мы можем остановить "Северный поток-2", — отметила Герман.
 
Кроме того, она подчеркнула, что в случае, если проект "Северного потока — 2" будет реализован, то Киев потеряет "перспективу своей государственности".
 
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали
 
Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.
Против проекта выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/557556/

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Украинский политик объяснила, как "остановить" "Северный поток - 2"

«Нефть России», 20.07.18, Москва, 08:27   Для того чтобы остановить строительство "Северного потока — 2", Украина должна вернуть отношения с Россией в разумное русло. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.
 
По словам политика, нынешние украинские власти неспособны восстановить отношения с Москвой, поэтому на Украине необходимо провести досрочные парламентские выборы и избрать "вменяемых" людей.
 
"Если Украина хочет остановить "Северный поток-2", она должна немедленно сделать все, чтобы отношения Украины и России вернулись в какое-то разумное русло. Нынешний парламент этого сделать не может. Если сделать досрочные парламентские выборы и избрать вменяемых людей, пересмотреть концепцию отношений с Россией, начать искать и найти компромисс, мы можем остановить "Северный поток-2", — отметила Герман.
 
Кроме того, она подчеркнула, что в случае, если проект "Северного потока — 2" будет реализован, то Киев потеряет "перспективу своей государственности".
 
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали
 
Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.
Против проекта выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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