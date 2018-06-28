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Прогнозы

В Саудовской Аравии спрогнозировали падение запасов нефти в мире

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«Нефть России», 20.07.18, Москва, 09:12    Глава технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ и по совместительству делегат от Саудовской Аравии в ОПЕК Адиб аль-Аама (Adeeb Al-Aama) заявил, что, несмотря на то, что в третьем квартале международный нефтяной рынок хорошо сбалансирован, во втором полугодии будет наблюдаться существенное снижение запасов из-за устойчивого спроса на сырье и сезонных факторов, сообщает саудовское агентство SPA.
 
Экспорт нефти Саудовской Аравии в июле сохранится примерно на уровне июня, а в августе упадет примерно на 100 тысяч баррелей в сутки, также сказал он в кулуарах на встрече техкомитета.
 
Он также подчеркнул, что политика Саудовской Аравии заключается в том, чтобы работать над удовлетворением потребностей клиентов, но делать это, придерживаясь соглашения ОПЕК и Декларации о сотрудничестве между входящими и не входящими в ОПЕК странами. Аль-Аама добавил, что Саудовская Аравия экспортирует только предназначенную конечным потребителям нефть и не пытается выбросить на рынок нефть сверх потребностей своих клиентов.
 
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении с 2017 года добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.
 
За исполнением соглашения и выработкой рекомендаций по его корректировке следит министерский мониторинговый комитет, в который входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Алжира, ОАЭ, России и Омана. Кроме того, за ходом исполнения соглашения следит технический комитет экспертов, который собирается каждый месяц и состоит из представителей стран министерского комитета. Следующая встреча министерского комитета пройдет в столице Алжира 22-23 сентября.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/557548/

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В Саудовской Аравии спрогнозировали падение запасов нефти в мире

«Нефть России», 20.07.18, Москва, 09:12   Глава технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ и по совместительству делегат от Саудовской Аравии в ОПЕК Адиб аль-Аама (Adeeb Al-Aama) заявил, что, несмотря на то, что в третьем квартале международный нефтяной рынок хорошо сбалансирован, во втором полугодии будет наблюдаться существенное снижение запасов из-за устойчивого спроса на сырье и сезонных факторов, сообщает саудовское агентство SPA.
 
Экспорт нефти Саудовской Аравии в июле сохранится примерно на уровне июня, а в августе упадет примерно на 100 тысяч баррелей в сутки, также сказал он в кулуарах на встрече техкомитета.
 
Он также подчеркнул, что политика Саудовской Аравии заключается в том, чтобы работать над удовлетворением потребностей клиентов, но делать это, придерживаясь соглашения ОПЕК и Декларации о сотрудничестве между входящими и не входящими в ОПЕК странами. Аль-Аама добавил, что Саудовская Аравия экспортирует только предназначенную конечным потребителям нефть и не пытается выбросить на рынок нефть сверх потребностей своих клиентов.
 
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении с 2017 года добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.
 
За исполнением соглашения и выработкой рекомендаций по его корректировке следит министерский мониторинговый комитет, в который входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Алжира, ОАЭ, России и Омана. Кроме того, за ходом исполнения соглашения следит технический комитет экспертов, который собирается каждый месяц и состоит из представителей стран министерского комитета. Следующая встреча министерского комитета пройдет в столице Алжира 22-23 сентября.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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