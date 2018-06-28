|
Новости oilru.com
Прогнозы
В Саудовской Аравии спрогнозировали падение запасов нефти в мире
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-9
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 20.07.18, Москва, 09:12 Глава технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ и по совместительству делегат от Саудовской Аравии в ОПЕК Адиб аль-Аама (Adeeb Al-Aama) заявил, что, несмотря на то, что в третьем квартале международный нефтяной рынок хорошо сбалансирован, во втором полугодии будет наблюдаться существенное снижение запасов из-за устойчивого спроса на сырье и сезонных факторов, сообщает саудовское агентство SPA.
Экспорт нефти Саудовской Аравии в июле сохранится примерно на уровне июня, а в августе упадет примерно на 100 тысяч баррелей в сутки, также сказал он в кулуарах на встрече техкомитета.
Он также подчеркнул, что политика Саудовской Аравии заключается в том, чтобы работать над удовлетворением потребностей клиентов, но делать это, придерживаясь соглашения ОПЕК и Декларации о сотрудничестве между входящими и не входящими в ОПЕК странами. Аль-Аама добавил, что Саудовская Аравия экспортирует только предназначенную конечным потребителям нефть и не пытается выбросить на рынок нефть сверх потребностей своих клиентов.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении с 2017 года добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.
За исполнением соглашения и выработкой рекомендаций по его корректировке следит министерский мониторинговый комитет, в который входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Алжира, ОАЭ, России и Омана. Кроме того, за ходом исполнения соглашения следит технический комитет экспертов, который собирается каждый месяц и состоит из представителей стран министерского комитета. Следующая встреча министерского комитета пройдет в столице Алжира 22-23 сентября.