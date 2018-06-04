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Нефтепродукты

В Росстате назвали средние цены на бензин

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«Нефть России», 20.07.18, Москва, 08:06     Средняя розничная цена бензина в РФ к 16 июля снизилась на 2 копейки и составила 43,39 рубля за литр, стоимость дизтоплива при этом выросла на те же 2 копейки, до 44,48 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
 
Цены на нефтепродукты в последнее время резко возросли: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В ходе "прямой линии" президента РФ Владимира Путина 7 июня министр энергетики РФ Александр Новак доложил, что с 30 мая цены на автозаправочных станциях не растут.
 
По данным Росстата на 16 июля, стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 4 копейки и составила 41,57 рубля за литр, цена марки Аи-95 — на 2 копейки, до 44,65 рубля за литр, марки Аи-98 — выросла на 1 копейку, до 49,89 рубля за литр.
 
За неделю с 9 по 15 июля в 28 центрах субъектов РФ отмечалось снижение цен на бензин. Более всего они уменьшились в Рязани – на 1%, Владимире – на 0,8%, Петрозаводске – на 0,7%. В шести центрах субъектов РФ отмечалось увеличение цен на автомобильный бензин, и больше всего — в Якутске, на 0,9%.
 
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на автомобильный бензин в среднем не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 43,99 рубля за литр, марки Аи-95 – от 44,59 до 47,45 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 40,70 до 42,79 рубля, марки Аи-95 – от 43,75 до 45,84 рубля за литр.
 
Выпуск бензина в РФ с 9 по 15 июля вырос на 1,4% и составил 783,9 тысячи тонн, дизтоплива — на 2,3%, до 1,556 миллиона тонн.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/557547/

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В Росстате назвали средние цены на бензин

«Нефть России», 20.07.18, Москва, 08:06    Средняя розничная цена бензина в РФ к 16 июля снизилась на 2 копейки и составила 43,39 рубля за литр, стоимость дизтоплива при этом выросла на те же 2 копейки, до 44,48 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
 
Цены на нефтепродукты в последнее время резко возросли: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В ходе "прямой линии" президента РФ Владимира Путина 7 июня министр энергетики РФ Александр Новак доложил, что с 30 мая цены на автозаправочных станциях не растут.
 
По данным Росстата на 16 июля, стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 4 копейки и составила 41,57 рубля за литр, цена марки Аи-95 — на 2 копейки, до 44,65 рубля за литр, марки Аи-98 — выросла на 1 копейку, до 49,89 рубля за литр.
 
За неделю с 9 по 15 июля в 28 центрах субъектов РФ отмечалось снижение цен на бензин. Более всего они уменьшились в Рязани – на 1%, Владимире – на 0,8%, Петрозаводске – на 0,7%. В шести центрах субъектов РФ отмечалось увеличение цен на автомобильный бензин, и больше всего — в Якутске, на 0,9%.
 
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на автомобильный бензин в среднем не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 43,99 рубля за литр, марки Аи-95 – от 44,59 до 47,45 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 40,70 до 42,79 рубля, марки Аи-95 – от 43,75 до 45,84 рубля за литр.
 
Выпуск бензина в РФ с 9 по 15 июля вырос на 1,4% и составил 783,9 тысячи тонн, дизтоплива — на 2,3%, до 1,556 миллиона тонн.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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