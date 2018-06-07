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Путин подтвердил, что "Северный поток 2" не имеет политической подоплеки
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«Нефть России», 20.07.18, Москва, 00:54 Все экономические проекты России в Европе, включая "Северный поток -2", носят исключительно коммерческий характер, в них нет политической подоплеки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, что все проекты, которые мы реализуем с Европой, включая, скажем, "Северный поток - 2", носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер", - сказал он, выступая на совещании послов РФ.
"В них нет политической подоплеки и какого-либо двойного дна", - добавил Путин.
Ранее российский лидер заявлял, что проект является сугубо экономическим, а возражения США вызваны соображениями выгоды.
"Я понимаю президента США, он защищает интересы своего бизнеса, хочет продвинуть на европейский рынок свой продукт", - сказал Путин в мае по поводу "Северного потока 2".
Тема газопровода поднималась на саммите в Хельсинки, когда президент США Дональд Трамп заявил, что оставляет решение Германии об участии в "Северном потоке 2" за ней, но обещает, что американские энергоресурсы будут конкурировать с этой трубопроводной магистралью.