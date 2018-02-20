Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 20 июля 2018 года, пятница , 01:33:56 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    63.27 +0,37    73.48 +0,35
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1277.17 Мб информации:

  • 539896 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Законодательство

Госдума приняла пенсионный законопроект в I чтении

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 20.07.18, Москва, 00:02    Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста.

За принятие законопроекта проголосовали 328 депутатов, 105 были против. Еще 17 человек не участвовали в голосовании.
 
О поддержке правительственного законопроекта, предполагающего повышение пенсионного возраста для мужчин на 5 лет и для женщин на 8 лет, заявила лишь фракция "Единая Россия". Фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" были против. Таким образом, законопроект был принят в первом чтении голосами депутатов от парламентского большинства. Численность фракции "Единая Россия" на сегодняшний день составляет 337 депутатов (восемь человек не принимали участия в голосовании, а Наталья Поклонская была против), в КПРФ их 42, в ЛДПР - 39, в "Справедливой России" - 23.
 
Докладчиком от правительства РФ выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
 
Правительственный проект закона, предусматривающий изменения в пенсионной системе России, в том числе, по повышению пенсионного возраста, был внесен в Госдуму 16 июня. В пояснительной записке к законопроекту излагаются доводы правительства в поддержку повышения планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.
 
Как считают в правительстве, реализация предлагаемых в законопроекте мер позволит создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, в том числе с учетом увеличения продолжительности жизни, а также - для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.
 
Авторы пояснительной записки к законопроекту подчеркивают, что пенсионеры в первые годы пенсии обычно продолжают работать, и "граждане от 60 до 64 лет - это достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность". Согласно документу, работает каждый третий россиянин пенсионного возраста (30%).
 
Сближение пенсионного возраста мужчин и женщин объясняется, в частности, "необходимостью обеспечения гендерного равенства" и задачей повысить пенсии женщинам.
 
Согласно вносимым в федеральный закон от 28 декабря 2013 года "О страховых пенсиях" изменениям предлагается с 1 января 2019 года поэтапно, с шагом в один год, повысить нормативный пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет (с переходным периодом на 5 лет и на 8 лет соответственно).
 
Следовательно, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выйти на страховую пенсию по старости в 2020-м году - в возрасте соответственно 61 года и 56 лет, мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения в 2022-м году - в возрасте соответственно 62 лет и 57 лет и т.д. Таким образом, в 2019, 2021, 2023, 2025 и 2027 годах назначение органами Пенсионного фонда Российской Федерации страховых пенсий по старости в связи с достижением общеустановленного пенсионного возраста производиться не будет, а в 2029, 2031 и 2033 годах указанный вид пенсии будет назначаться только мужчинам.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/557545/

Почему Россия продала почти весь госдолг СШАПутин подтвердил, что "Северный поток 2" не имеет политической подоплеки
Просмотров: 134
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Госдума приняла пенсионный законопроект в I чтении

«Нефть России», 20.07.18, Москва, 00:02   Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста.

За принятие законопроекта проголосовали 328 депутатов, 105 были против. Еще 17 человек не участвовали в голосовании.
 
О поддержке правительственного законопроекта, предполагающего повышение пенсионного возраста для мужчин на 5 лет и для женщин на 8 лет, заявила лишь фракция "Единая Россия". Фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" были против. Таким образом, законопроект был принят в первом чтении голосами депутатов от парламентского большинства. Численность фракции "Единая Россия" на сегодняшний день составляет 337 депутатов (восемь человек не принимали участия в голосовании, а Наталья Поклонская была против), в КПРФ их 42, в ЛДПР - 39, в "Справедливой России" - 23.
 
Докладчиком от правительства РФ выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
 
Правительственный проект закона, предусматривающий изменения в пенсионной системе России, в том числе, по повышению пенсионного возраста, был внесен в Госдуму 16 июня. В пояснительной записке к законопроекту излагаются доводы правительства в поддержку повышения планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.
 
Как считают в правительстве, реализация предлагаемых в законопроекте мер позволит создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, в том числе с учетом увеличения продолжительности жизни, а также - для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.
 
Авторы пояснительной записки к законопроекту подчеркивают, что пенсионеры в первые годы пенсии обычно продолжают работать, и "граждане от 60 до 64 лет - это достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность". Согласно документу, работает каждый третий россиянин пенсионного возраста (30%).
 
Сближение пенсионного возраста мужчин и женщин объясняется, в частности, "необходимостью обеспечения гендерного равенства" и задачей повысить пенсии женщинам.
 
Согласно вносимым в федеральный закон от 28 декабря 2013 года "О страховых пенсиях" изменениям предлагается с 1 января 2019 года поэтапно, с шагом в один год, повысить нормативный пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет (с переходным периодом на 5 лет и на 8 лет соответственно).
 
Следовательно, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выйти на страховую пенсию по старости в 2020-м году - в возрасте соответственно 61 года и 56 лет, мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения в 2022-м году - в возрасте соответственно 62 лет и 57 лет и т.д. Таким образом, в 2019, 2021, 2023, 2025 и 2027 годах назначение органами Пенсионного фонда Российской Федерации страховых пенсий по старости в связи с достижением общеустановленного пенсионного возраста производиться не будет, а в 2029, 2031 и 2033 годах указанный вид пенсии будет назначаться только мужчинам.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Май 2018
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Июнь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Июль 2018
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      