«Нефть России», 20.07.18, Москва, 00:02 Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста.



За принятие законопроекта проголосовали 328 депутатов, 105 были против. Еще 17 человек не участвовали в голосовании.



О поддержке правительственного законопроекта, предполагающего повышение пенсионного возраста для мужчин на 5 лет и для женщин на 8 лет, заявила лишь фракция "Единая Россия". Фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" были против. Таким образом, законопроект был принят в первом чтении голосами депутатов от парламентского большинства. Численность фракции "Единая Россия" на сегодняшний день составляет 337 депутатов (восемь человек не принимали участия в голосовании, а Наталья Поклонская была против), в КПРФ их 42, в ЛДПР - 39, в "Справедливой России" - 23.



Докладчиком от правительства РФ выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.



Правительственный проект закона, предусматривающий изменения в пенсионной системе России, в том числе, по повышению пенсионного возраста, был внесен в Госдуму 16 июня. В пояснительной записке к законопроекту излагаются доводы правительства в поддержку повышения планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.



Как считают в правительстве, реализация предлагаемых в законопроекте мер позволит создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, в том числе с учетом увеличения продолжительности жизни, а также - для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.



Авторы пояснительной записки к законопроекту подчеркивают, что пенсионеры в первые годы пенсии обычно продолжают работать, и "граждане от 60 до 64 лет - это достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность". Согласно документу, работает каждый третий россиянин пенсионного возраста (30%).



Сближение пенсионного возраста мужчин и женщин объясняется, в частности, "необходимостью обеспечения гендерного равенства" и задачей повысить пенсии женщинам.



Согласно вносимым в федеральный закон от 28 декабря 2013 года "О страховых пенсиях" изменениям предлагается с 1 января 2019 года поэтапно, с шагом в один год, повысить нормативный пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет (с переходным периодом на 5 лет и на 8 лет соответственно).



Следовательно, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выйти на страховую пенсию по старости в 2020-м году - в возрасте соответственно 61 года и 56 лет, мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения в 2022-м году - в возрасте соответственно 62 лет и 57 лет и т.д. Таким образом, в 2019, 2021, 2023, 2025 и 2027 годах назначение органами Пенсионного фонда Российской Федерации страховых пенсий по старости в связи с достижением общеустановленного пенсионного возраста производиться не будет, а в 2029, 2031 и 2033 годах указанный вид пенсии будет назначаться только мужчинам.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/557545/ Источник: Interfax ← Почему Россия продала почти весь госдолг США Путин подтвердил, что "Северный поток 2" не имеет политической подоплеки → Новости net.finam.ru