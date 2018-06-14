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ОПЕК+ выполнила венскую сделку на 121%
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«Нефть России», 19.07.18, Москва, 09:01 Страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 121%, говорится в релизе министерского мониторингового комитета ОПЕК+, опубликованном на сайте ОПЕК.
"Мониторинговый комитет сообщил, что страны-участницы достигли уровня выполнения сделки (по сокращению добычи нефти — ред.) в 121% в июне 2018 года", — говорится в пресс-релизе.
Комитет также рассмотрел рыночные условия в июле, а также уровни добычи в отдельных станах-участницах соглашения в этом месяце и "был удовлетворен тем, что общий уровень выполнения сделки не превысит 100%", добавляет комитет. В мае уровень выполнения соглашения ОПЕК+ составил 152%.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года. Однако в конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения обязательств в рамках соглашения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.
В министерский мониторинговый комитет входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. Комитет собирается на регулярные встречи, чтобы обсудить ход исполнения и будущее сделки ОПЕК+.