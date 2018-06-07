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Санкции

Американский сенатор представил законопроект о санкциях против "Северного потока 2"

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«Нефть России», 19.07.18, Москва, 08:45    Сенатор-республиканец Джон Баррассо представил законопроект, который предусматривает санкции в отношении газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2), который должен связать Россию и Германию, сообщает в среду агентство Bloomberg.
 
В заявлении Баррассо говорится, что его законопроект призван повысить энергетическую безопасность членов НАТО за счет предоставления им энергоресурсов США.
 
Газопровод Nord Stream 2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.
 
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что считает неприемлемым поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию, и критиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой. В марте компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в исключительной экономической зоне Германии.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/557530/

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Американский сенатор представил законопроект о санкциях против "Северного потока 2"

«Нефть России», 19.07.18, Москва, 08:45   Сенатор-республиканец Джон Баррассо представил законопроект, который предусматривает санкции в отношении газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2), который должен связать Россию и Германию, сообщает в среду агентство Bloomberg.
 
В заявлении Баррассо говорится, что его законопроект призван повысить энергетическую безопасность членов НАТО за счет предоставления им энергоресурсов США.
 
Газопровод Nord Stream 2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.
 
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что считает неприемлемым поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию, и критиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой. В марте компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в исключительной экономической зоне Германии.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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