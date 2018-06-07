«Нефть России», 19.07.18, Москва, 08:34 Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян заявил о непризнании Москвой односторонних санкций США в отношении Ирана. "Мы не признаем односторонние американские санкции, с нашей точки зрения, они незаконны", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".



Так высокопоставленный российский дипломат ответил на вопрос о том, продолжит ли Россия закупать иранскую нефть после ноября.



Джагарян напомнил, что Иран твердо придерживается своих обязательств в рамках СВПД, что неоднократно подтверждало МАГАТЭ.



"При этом иранские власти готовы обсуждать вопросы более широкого, регионального, характера и уже участвуют в соответствующих консультациях с европейцами. Достичь реальной разрядки напряженности на Ближнем Востоке можно только через переговорный процесс", - заявил он.



"Мы стараемся этому в меру своих возможностей способствовать. Языком ультиматумов и угроз в отношении Ирана, как показывает практика, разговаривать нельзя, только методом убеждения, как я уже говорил", - подчеркнул Джагарян.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/557529/ Источник: Interfax ← "Нафтогаз" готов рассмотреть мировое соглашение с "Газпромом" Американский сенатор представил законопроект о санкциях против "Северного потока 2" → Новости net.finam.ru