|
Новости oilru.com
Санкции
Москва отказалась признавать американские санкции против Ирана
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-9
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 19.07.18, Москва, 08:34 Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян заявил о непризнании Москвой односторонних санкций США в отношении Ирана. "Мы не признаем односторонние американские санкции, с нашей точки зрения, они незаконны", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".
Так высокопоставленный российский дипломат ответил на вопрос о том, продолжит ли Россия закупать иранскую нефть после ноября.
Джагарян напомнил, что Иран твердо придерживается своих обязательств в рамках СВПД, что неоднократно подтверждало МАГАТЭ.
"При этом иранские власти готовы обсуждать вопросы более широкого, регионального, характера и уже участвуют в соответствующих консультациях с европейцами. Достичь реальной разрядки напряженности на Ближнем Востоке можно только через переговорный процесс", - заявил он.
"Мы стараемся этому в меру своих возможностей способствовать. Языком ультиматумов и угроз в отношении Ирана, как показывает практика, разговаривать нельзя, только методом убеждения, как я уже говорил", - подчеркнул Джагарян.