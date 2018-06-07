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Санкции

Москва отказалась признавать американские санкции против Ирана

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«Нефть России», 19.07.18, Москва, 08:34    Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян заявил о непризнании Москвой односторонних санкций США в отношении Ирана. "Мы не признаем односторонние американские санкции, с нашей точки зрения, они незаконны", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".
 
Так высокопоставленный российский дипломат ответил на вопрос о том, продолжит ли Россия закупать иранскую нефть после ноября.
 
Джагарян напомнил, что Иран твердо придерживается своих обязательств в рамках СВПД, что неоднократно подтверждало МАГАТЭ.
 
"При этом иранские власти готовы обсуждать вопросы более широкого, регионального, характера и уже участвуют в соответствующих консультациях с европейцами. Достичь реальной разрядки напряженности на Ближнем Востоке можно только через переговорный процесс", - заявил он.
 
"Мы стараемся этому в меру своих возможностей способствовать. Языком ультиматумов и угроз в отношении Ирана, как показывает практика, разговаривать нельзя, только методом убеждения, как я уже говорил", - подчеркнул Джагарян.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/557529/

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Москва отказалась признавать американские санкции против Ирана

«Нефть России», 19.07.18, Москва, 08:34   Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян заявил о непризнании Москвой односторонних санкций США в отношении Ирана. "Мы не признаем односторонние американские санкции, с нашей точки зрения, они незаконны", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".
 
Так высокопоставленный российский дипломат ответил на вопрос о том, продолжит ли Россия закупать иранскую нефть после ноября.
 
Джагарян напомнил, что Иран твердо придерживается своих обязательств в рамках СВПД, что неоднократно подтверждало МАГАТЭ.
 
"При этом иранские власти готовы обсуждать вопросы более широкого, регионального, характера и уже участвуют в соответствующих консультациях с европейцами. Достичь реальной разрядки напряженности на Ближнем Востоке можно только через переговорный процесс", - заявил он.
 
"Мы стараемся этому в меру своих возможностей способствовать. Языком ультиматумов и угроз в отношении Ирана, как показывает практика, разговаривать нельзя, только методом убеждения, как я уже говорил", - подчеркнул Джагарян.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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