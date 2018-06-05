|
Новости oilru.com
Украина и газ
"Нафтогаз" готов рассмотреть мировое соглашение с "Газпромом"
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-9
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 19.07.18, Москва, 01:27 В руководстве компании "Нафтогаз Украины" сообщили о готовности пойти на мировое соглашение с "Газпромом" в рамках спора в арбитражном суде Стокгольма.
Глава украинской госкомпании Андрей Коболев заявил о том, что условием для заключения мирового соглашения по претензиям "Нафтогаза" к "Газпрому" будет отсутствие помех для переговоров по новому контракту на транзит газа. При этом в "Нафтогазе" не будут вести переговоров по урегулированию претензий в трехстороннем формате (с участием ЕС – прим. ред). Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".
"Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока-2".
Днем ранее министр энергетики РФ Александр Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров между представителями России, ЕС и Украины в Берлине.
Глава Минэнерго России в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что основным условием продолжения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом". Александр Новак отметил, что стороны договорились продолжить переговоры в октябре 2018 г.