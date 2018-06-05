«Нефть России», 19.07.18, Москва, 01:27 В руководстве компании "Нафтогаз Украины" сообщили о готовности пойти на мировое соглашение с "Газпромом" в рамках спора в арбитражном суде Стокгольма.



Глава украинской госкомпании Андрей Коболев заявил о том, что условием для заключения мирового соглашения по претензиям "Нафтогаза" к "Газпрому" будет отсутствие помех для переговоров по новому контракту на транзит газа. При этом в "Нафтогазе" не будут вести переговоров по урегулированию претензий в трехстороннем формате (с участием ЕС – прим. ред). Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".



"Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока-2".



Днем ранее министр энергетики РФ Александр Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров между представителями России, ЕС и Украины в Берлине.



Глава Минэнерго России в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что основным условием продолжения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом". Александр Новак отметил, что стороны договорились продолжить переговоры в октябре 2018 г.

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