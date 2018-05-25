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Экономика

Китай: США "убили доверие" в мировой торговле

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«Нефть России», 19.07.18, Москва, 07:26    Торговая война, в которую Китай был втянут благодаря Соединенным Штатам, стала крупнейшим "убийцей доверия" для мировой экономики, сообщило Министерство иностранных дел Китая.
 
В МИД КНР также отметили, что весь мир будет сопротивляться, если Соединенные Штаты по-прежнему останутся "несговорчивыми".
 
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Хуа Чунинг во время очередного пресс-брифинга сообщила журналистам, что Соединенные Штаты приводят всевозможные обоснования своих действий в отношении торговли, обосновывая это национальной безопасностью.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", на прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа заявила, что введет дополнительные пошлины в размере 10% на импорт китайских товаров на $200 млрд.
 
6 июля начали действовать пошлины США в размере 25% на импорт китайских товаров на $34 млрд. Вскоре после этого Пекин ввел ответные пошлины на американские товары на аналогичную сумму.
 
Трамп также пригрозил ввести пошлину в размере 20% на автомобили из Европы, после того как ЕС ввел пошлины в размере 25% на американские товары на сумму €2,8 млрд, что в свою очередь стало ответом на пошлины США на сталь и алюминий.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/557527/

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Китай: США "убили доверие" в мировой торговле

«Нефть России», 19.07.18, Москва, 07:26   Торговая война, в которую Китай был втянут благодаря Соединенным Штатам, стала крупнейшим "убийцей доверия" для мировой экономики, сообщило Министерство иностранных дел Китая.
 
В МИД КНР также отметили, что весь мир будет сопротивляться, если Соединенные Штаты по-прежнему останутся "несговорчивыми".
 
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Хуа Чунинг во время очередного пресс-брифинга сообщила журналистам, что Соединенные Штаты приводят всевозможные обоснования своих действий в отношении торговли, обосновывая это национальной безопасностью.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", на прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа заявила, что введет дополнительные пошлины в размере 10% на импорт китайских товаров на $200 млрд.
 
6 июля начали действовать пошлины США в размере 25% на импорт китайских товаров на $34 млрд. Вскоре после этого Пекин ввел ответные пошлины на американские товары на аналогичную сумму.
 
Трамп также пригрозил ввести пошлину в размере 20% на автомобили из Европы, после того как ЕС ввел пошлины в размере 25% на американские товары на сумму €2,8 млрд, что в свою очередь стало ответом на пошлины США на сталь и алюминий.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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