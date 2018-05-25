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«Нефть России», 19.07.18, Москва, 07:26 Торговая война, в которую Китай был втянут благодаря Соединенным Штатам, стала крупнейшим "убийцей доверия" для мировой экономики, сообщило Министерство иностранных дел Китая.
В МИД КНР также отметили, что весь мир будет сопротивляться, если Соединенные Штаты по-прежнему останутся "несговорчивыми".
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Хуа Чунинг во время очередного пресс-брифинга сообщила журналистам, что Соединенные Штаты приводят всевозможные обоснования своих действий в отношении торговли, обосновывая это национальной безопасностью.
Как сообщали "Вести.Экономика", на прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа заявила, что введет дополнительные пошлины в размере 10% на импорт китайских товаров на $200 млрд.
6 июля начали действовать пошлины США в размере 25% на импорт китайских товаров на $34 млрд. Вскоре после этого Пекин ввел ответные пошлины на американские товары на аналогичную сумму.
Трамп также пригрозил ввести пошлину в размере 20% на автомобили из Европы, после того как ЕС ввел пошлины в размере 25% на американские товары на сумму €2,8 млрд, что в свою очередь стало ответом на пошлины США на сталь и алюминий.