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Инвестиции, финансы

Иностранцы потратили в России во время ЧМ по футболу свыше $630 млн

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«Нефть России», 18.07.18, Москва, 10:46    Иностранцы потратили во время чемпионата мира по футболу 39 млрд руб. ($630 млн), сообщается в исследовании Сбербанка. Больше всего футбольные фанаты и туристы потратили на Никольской улице в Москве - только катарцы за один день совершили четыре покупки на 8 млн руб.
 
Траты иностранных туристов только в системе Сбербанка удвоились по сравнению с прошлым годом. Если учесть оборот в системе других российских банков, то показатель получится больше.
 
"Только по системам Сбербанка за время чемпионата мира по футболу иностранцы потратили в России 39 млрд руб., что в два раза больше показателей 2017 г. Сюда входят транзакции по картам, выпущенным за пределами РФ, в том числе снятие наличных в банкоматах, а также операции по обмену наличной валюты на рубли", - отмечается в исследовании (есть в распоряжении "Вести. Экономика").
 
За период чемпионата Сбербанк обслужил в своей эквайринговой сети клиентов из 194 стран, не считая Россию (месяцем ранее 187 стран). Новыми странами, карт из которых не было в прошлом периоде, стали Эфиопия, Республика Вануату, Тонга и Гвинея-Бисау.
 
Количество уникальных иностранных банковских карт, обслуживаемых в эквайринговой сети Сбербанка, увеличилось в 3,5 раза — на 649 тыс. — до 899 тыс.
 
В лидерах — США, Китай и Мексика

Больше всего увеличилось в российском обороте количество банковских карт, эмитированных в США, — на 113 тысяч (это 17,4 % от общего количества прироста). На втором месте — банковские карты, эмитированные в Мексике (63 тысячи), на третьем — карты из Китая (33 тысячи карт).
 
Больше всего потратили болельщики из США — 5,6 млрд руб. (рост в 3 раза) и Китая — 4,1 млрд руб. (рост в 1,6 раза). На эти страны пришлось 14,5 % и 10,6 % всех расходов соответственно.
 
Более 1 млрд руб. потратили представители еще 5 стран: Мексики — 2,2 млрд (рост в 7,2 раза), Великобритании — 1,9 млрд (рост в 1,9 раза), Аргентины — 1,1 млрд (рост в 9,5 раза), Германии — 1,1 млрд (рост в 1,4 раза), Бразилии — 1,0 млрд (рост в 6,7 раза). По 75 % иностранных карт клиенты совершали транзакции только в одном городе из 11, в которых проводились футбольные мероприятия, по 15 % — в двух городах, по 10 % — в трех и более.

Никольская — самая щедрая улица
 
На ул. Никольской в Москве за период чемпионата оборот в эквайринговой сети Сбербанка по картам иностранных эмитентов вырос почти в 3,5 раза и составил 220 млн руб. Пик операций пришелся на 18 июня, когда клиенты совершили покупки на 12,5 млн руб.
 
Средний чек на Никольской составил 8800 руб. по сравнению с 6500 в предыдущий период. Но были и исключения: например, 16 июня жители Катара совершили четыре покупки на сумму 8 млн руб. Больше всех на Никольской потратились держатели карт из Китая — 50 млн руб., Мексики — 22 млн руб., США — 16 млн руб., Катара — 12 млн руб.
 
Больше всего потратили иностранные болельщики в Москве и С-Петербурге.
 
На что потратили 39 миллиардов?
 
Самая крупная статья расходов — отели, они заработали 5 млрд руб. Совокупная цифра по стране даже больше: болельщики пользовались самыми разными типами жилья и необязательно оплачивали его картой или рублями. Многие оплатили туры или воспользовались международными системами бронирования.
 
На втором месте — рестораны, где было потрачено 4,3 млрд руб. Впрочем, если прибавить к ним 1,8 млрд, ушедшие на фастфуд, то в сумме получится 6,2 млрд руб., которые могут конкурировать с гостиницами.
 
Львиная часть расходов почти каждой страны — это кафе, рестораны, сувениры — порядка 45–50 % (без явных фаворитов и аутсайдеров).
 
Транспорт обошелся гостям в 4–6 % от всех трат (исключение: Израиль — 12%).
 
Авиаперевозчики получили за свои услуги 1,377 млрд руб., что в 2,46 раза превосходит показатели прошлого года.
 
А вот болели посетители — в медицинском смысле — не много. В аптеках фанаты оставили 470 млн руб. — рост лишь на 5 % г/г.
 
Наибольший всплеск расходов зарегистрирован в спортивных товарах. Их купили в 9,2 раза больше, чем в 2017 г. Иностранные болельщики потратили по этой статье более 3,4 млрд руб.
 
Наличных избегали

На снятие наличных с банковских карт пришлось 8,2 % всех расходов, а на обмен наличной валюты — 6 %. Доля безналичных трат в эквайринговой сети Сбербанка по картам граждан Европы составила порядка 70 %, для стран Северной и Южной Америки этот показатель равен примерно 90 % (чемпион — Бразилия с показателем 96 % безналичного оборота по картам).
 
По картам из Китая доля безналичных расчетов составила 94%. Наличные по-прежнему предпочитают посетители из стран СНГ, Африки.
 
Неожиданно высока доля наличных в тратах гостей из Скандинавии. Порядка 15 % потраченных сумм болельщики из Норвегии и Швеции получили в банкоматах.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/557524/

Транзит газа через Украину вырос из-за остановки "Северного потока"
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Иностранцы потратили в России во время ЧМ по футболу свыше $630 млн

«Нефть России», 18.07.18, Москва, 10:46   Иностранцы потратили во время чемпионата мира по футболу 39 млрд руб. ($630 млн), сообщается в исследовании Сбербанка. Больше всего футбольные фанаты и туристы потратили на Никольской улице в Москве - только катарцы за один день совершили четыре покупки на 8 млн руб.
 
Траты иностранных туристов только в системе Сбербанка удвоились по сравнению с прошлым годом. Если учесть оборот в системе других российских банков, то показатель получится больше.
 
"Только по системам Сбербанка за время чемпионата мира по футболу иностранцы потратили в России 39 млрд руб., что в два раза больше показателей 2017 г. Сюда входят транзакции по картам, выпущенным за пределами РФ, в том числе снятие наличных в банкоматах, а также операции по обмену наличной валюты на рубли", - отмечается в исследовании (есть в распоряжении "Вести. Экономика").
 
За период чемпионата Сбербанк обслужил в своей эквайринговой сети клиентов из 194 стран, не считая Россию (месяцем ранее 187 стран). Новыми странами, карт из которых не было в прошлом периоде, стали Эфиопия, Республика Вануату, Тонга и Гвинея-Бисау.
 
Количество уникальных иностранных банковских карт, обслуживаемых в эквайринговой сети Сбербанка, увеличилось в 3,5 раза — на 649 тыс. — до 899 тыс.
 
В лидерах — США, Китай и Мексика

Больше всего увеличилось в российском обороте количество банковских карт, эмитированных в США, — на 113 тысяч (это 17,4 % от общего количества прироста). На втором месте — банковские карты, эмитированные в Мексике (63 тысячи), на третьем — карты из Китая (33 тысячи карт).
 
Больше всего потратили болельщики из США — 5,6 млрд руб. (рост в 3 раза) и Китая — 4,1 млрд руб. (рост в 1,6 раза). На эти страны пришлось 14,5 % и 10,6 % всех расходов соответственно.
 
Более 1 млрд руб. потратили представители еще 5 стран: Мексики — 2,2 млрд (рост в 7,2 раза), Великобритании — 1,9 млрд (рост в 1,9 раза), Аргентины — 1,1 млрд (рост в 9,5 раза), Германии — 1,1 млрд (рост в 1,4 раза), Бразилии — 1,0 млрд (рост в 6,7 раза). По 75 % иностранных карт клиенты совершали транзакции только в одном городе из 11, в которых проводились футбольные мероприятия, по 15 % — в двух городах, по 10 % — в трех и более.

Никольская — самая щедрая улица
 
На ул. Никольской в Москве за период чемпионата оборот в эквайринговой сети Сбербанка по картам иностранных эмитентов вырос почти в 3,5 раза и составил 220 млн руб. Пик операций пришелся на 18 июня, когда клиенты совершили покупки на 12,5 млн руб.
 
Средний чек на Никольской составил 8800 руб. по сравнению с 6500 в предыдущий период. Но были и исключения: например, 16 июня жители Катара совершили четыре покупки на сумму 8 млн руб. Больше всех на Никольской потратились держатели карт из Китая — 50 млн руб., Мексики — 22 млн руб., США — 16 млн руб., Катара — 12 млн руб.
 
Больше всего потратили иностранные болельщики в Москве и С-Петербурге.
 
На что потратили 39 миллиардов?
 
Самая крупная статья расходов — отели, они заработали 5 млрд руб. Совокупная цифра по стране даже больше: болельщики пользовались самыми разными типами жилья и необязательно оплачивали его картой или рублями. Многие оплатили туры или воспользовались международными системами бронирования.
 
На втором месте — рестораны, где было потрачено 4,3 млрд руб. Впрочем, если прибавить к ним 1,8 млрд, ушедшие на фастфуд, то в сумме получится 6,2 млрд руб., которые могут конкурировать с гостиницами.
 
Львиная часть расходов почти каждой страны — это кафе, рестораны, сувениры — порядка 45–50 % (без явных фаворитов и аутсайдеров).
 
Транспорт обошелся гостям в 4–6 % от всех трат (исключение: Израиль — 12%).
 
Авиаперевозчики получили за свои услуги 1,377 млрд руб., что в 2,46 раза превосходит показатели прошлого года.
 
А вот болели посетители — в медицинском смысле — не много. В аптеках фанаты оставили 470 млн руб. — рост лишь на 5 % г/г.
 
Наибольший всплеск расходов зарегистрирован в спортивных товарах. Их купили в 9,2 раза больше, чем в 2017 г. Иностранные болельщики потратили по этой статье более 3,4 млрд руб.
 
Наличных избегали

На снятие наличных с банковских карт пришлось 8,2 % всех расходов, а на обмен наличной валюты — 6 %. Доля безналичных трат в эквайринговой сети Сбербанка по картам граждан Европы составила порядка 70 %, для стран Северной и Южной Америки этот показатель равен примерно 90 % (чемпион — Бразилия с показателем 96 % безналичного оборота по картам).
 
По картам из Китая доля безналичных расчетов составила 94%. Наличные по-прежнему предпочитают посетители из стран СНГ, Африки.
 
Неожиданно высока доля наличных в тратах гостей из Скандинавии. Порядка 15 % потраченных сумм болельщики из Норвегии и Швеции получили в банкоматах.

 


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