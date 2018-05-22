«Нефть России», 18.07.18, Москва, 10:46 Иностранцы потратили во время чемпионата мира по футболу 39 млрд руб. ($630 млн), сообщается в исследовании Сбербанка. Больше всего футбольные фанаты и туристы потратили на Никольской улице в Москве - только катарцы за один день совершили четыре покупки на 8 млн руб.



Траты иностранных туристов только в системе Сбербанка удвоились по сравнению с прошлым годом. Если учесть оборот в системе других российских банков, то показатель получится больше.



"Только по системам Сбербанка за время чемпионата мира по футболу иностранцы потратили в России 39 млрд руб., что в два раза больше показателей 2017 г. Сюда входят транзакции по картам, выпущенным за пределами РФ, в том числе снятие наличных в банкоматах, а также операции по обмену наличной валюты на рубли", - отмечается в исследовании (есть в распоряжении "Вести. Экономика").



За период чемпионата Сбербанк обслужил в своей эквайринговой сети клиентов из 194 стран, не считая Россию (месяцем ранее 187 стран). Новыми странами, карт из которых не было в прошлом периоде, стали Эфиопия, Республика Вануату, Тонга и Гвинея-Бисау.



Количество уникальных иностранных банковских карт, обслуживаемых в эквайринговой сети Сбербанка, увеличилось в 3,5 раза — на 649 тыс. — до 899 тыс.



В лидерах — США, Китай и Мексика



Больше всего увеличилось в российском обороте количество банковских карт, эмитированных в США, — на 113 тысяч (это 17,4 % от общего количества прироста). На втором месте — банковские карты, эмитированные в Мексике (63 тысячи), на третьем — карты из Китая (33 тысячи карт).



Больше всего потратили болельщики из США — 5,6 млрд руб. (рост в 3 раза) и Китая — 4,1 млрд руб. (рост в 1,6 раза). На эти страны пришлось 14,5 % и 10,6 % всех расходов соответственно.



Более 1 млрд руб. потратили представители еще 5 стран: Мексики — 2,2 млрд (рост в 7,2 раза), Великобритании — 1,9 млрд (рост в 1,9 раза), Аргентины — 1,1 млрд (рост в 9,5 раза), Германии — 1,1 млрд (рост в 1,4 раза), Бразилии — 1,0 млрд (рост в 6,7 раза). По 75 % иностранных карт клиенты совершали транзакции только в одном городе из 11, в которых проводились футбольные мероприятия, по 15 % — в двух городах, по 10 % — в трех и более.



Никольская — самая щедрая улица



На ул. Никольской в Москве за период чемпионата оборот в эквайринговой сети Сбербанка по картам иностранных эмитентов вырос почти в 3,5 раза и составил 220 млн руб. Пик операций пришелся на 18 июня, когда клиенты совершили покупки на 12,5 млн руб.



Средний чек на Никольской составил 8800 руб. по сравнению с 6500 в предыдущий период. Но были и исключения: например, 16 июня жители Катара совершили четыре покупки на сумму 8 млн руб. Больше всех на Никольской потратились держатели карт из Китая — 50 млн руб., Мексики — 22 млн руб., США — 16 млн руб., Катара — 12 млн руб.



Больше всего потратили иностранные болельщики в Москве и С-Петербурге.



На что потратили 39 миллиардов?



Самая крупная статья расходов — отели, они заработали 5 млрд руб. Совокупная цифра по стране даже больше: болельщики пользовались самыми разными типами жилья и необязательно оплачивали его картой или рублями. Многие оплатили туры или воспользовались международными системами бронирования.



На втором месте — рестораны, где было потрачено 4,3 млрд руб. Впрочем, если прибавить к ним 1,8 млрд, ушедшие на фастфуд, то в сумме получится 6,2 млрд руб., которые могут конкурировать с гостиницами.



Львиная часть расходов почти каждой страны — это кафе, рестораны, сувениры — порядка 45–50 % (без явных фаворитов и аутсайдеров).



Транспорт обошелся гостям в 4–6 % от всех трат (исключение: Израиль — 12%).



Авиаперевозчики получили за свои услуги 1,377 млрд руб., что в 2,46 раза превосходит показатели прошлого года.



А вот болели посетители — в медицинском смысле — не много. В аптеках фанаты оставили 470 млн руб. — рост лишь на 5 % г/г.



Наибольший всплеск расходов зарегистрирован в спортивных товарах. Их купили в 9,2 раза больше, чем в 2017 г. Иностранные болельщики потратили по этой статье более 3,4 млрд руб.



Наличных избегали



На снятие наличных с банковских карт пришлось 8,2 % всех расходов, а на обмен наличной валюты — 6 %. Доля безналичных трат в эквайринговой сети Сбербанка по картам граждан Европы составила порядка 70 %, для стран Северной и Южной Америки этот показатель равен примерно 90 % (чемпион — Бразилия с показателем 96 % безналичного оборота по картам).



По картам из Китая доля безналичных расчетов составила 94%. Наличные по-прежнему предпочитают посетители из стран СНГ, Африки.



Неожиданно высока доля наличных в тратах гостей из Скандинавии. Порядка 15 % потраченных сумм болельщики из Норвегии и Швеции получили в банкоматах.

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