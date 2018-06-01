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Украина и газ

Транзит газа через Украину вырос из-за остановки "Северного потока"

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«Нефть России», 18.07.18, Москва, 10:36    Суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10%, до 300 миллионов кубометров, из-за плановой остановки "Северного потока", сообщил в среду советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский.
 
Трубопровод "Северный поток" остановлен на ежегодное техобслуживание с 17 по 31 июля.
 
"По оперативной информация, из-за остановки "Северного потока", суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10% до 300 миллионов кубометров", — написал Билявский на своей странице в Facebook.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/557523/

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Транзит газа через Украину вырос из-за остановки "Северного потока"

«Нефть России», 18.07.18, Москва, 10:36   Суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10%, до 300 миллионов кубометров, из-за плановой остановки "Северного потока", сообщил в среду советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский.
 
Трубопровод "Северный поток" остановлен на ежегодное техобслуживание с 17 по 31 июля.
 
"По оперативной информация, из-за остановки "Северного потока", суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10% до 300 миллионов кубометров", — написал Билявский на своей странице в Facebook.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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