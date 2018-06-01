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Транзит газа через Украину вырос из-за остановки "Северного потока"
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«Нефть России», 18.07.18, Москва, 10:36 Суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10%, до 300 миллионов кубометров, из-за плановой остановки "Северного потока", сообщил в среду советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский.
Трубопровод "Северный поток" остановлен на ежегодное техобслуживание с 17 по 31 июля.
"По оперативной информация, из-за остановки "Северного потока", суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10% до 300 миллионов кубометров", — написал Билявский на своей странице в Facebook.