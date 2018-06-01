«Нефть России», 18.07.18, Москва, 10:28 Решение Киева направить в Берлин на трехсторонние переговоры о поставках газа главу МИД страны Павла Климкина, а не отраслевого министра Игоря Насалика было принято правительством и связано с распределением ответственности в рамках Договора об ассоциации с ЕС. Об этом в среду ТАСС сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.



"Так решил кабмин. Но это было полностью логично, в частности, учитывая, что МИД ведет вопросы, связанные с Договором об ассоциации [с ЕС]", - ответил он на вопрос об отсутствии Насалика. По словам Витренко, до предстоящих переговоров, которые запланированы на осень этого года, он не ожидает каких-либо изменений. "Ничего к тому времени не должно измениться", - констатировал он.



Во вторник в столице Германии представители России, Украины и ЕС провели встречу, на которой обсудили ситуацию с транзитом российского газа через территорию Украины. В переговорах приняли участие министр энергетики России Александр Новак, заместитель главы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович и глава МИД Украины Павел Климкин. На встречу также приехали глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Отсутствие главы украинского профильного министерства бывший глава управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Валентин Землянский в комментарии ТАСС объяснил тем, что минэнерго Украины исключено из переговоров из-за отсутствия влияния, а полномочия министра близки к нулю.



Единственным существенным итогом трехсторонних газовых консультаций в Берлине стала договоренность о следующей министерской встрече в октябре, на которой стороны планируют в деталях обсудить возможные объемы транзита российского газа через Украину в Европу, ставку на транзит, а также отношения между "Газпромом" и "Нафтогазом".



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