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Новак: главное условие транзита газа через Украину – урегулирование судебных споров
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«Нефть России», 18.07.18, Москва, 00:08 Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии, на которых обсуждался вопрос продолжения транзита российского газа через Украину в страны Евросоюза после 2019 г.
В интервью телеканалу "Россия 24" глава Минэнерго России отметил, что основным условием продолжения поставок газа через украинскую территорию после 2020 г. является урегулирование текущих судебных споров. Александр Новак назвал прошедшие в Берлине трехсторонние переговоры конструктивными. Следующий этап переговоров состоится в октябре 2018 г.
– Александр Валентинович, добрый день! Только что прошли переговоры – точнее, консультации, по транзиту российского газа на территорию ЕС. Каковы первые результаты?
– Действительно, только что прошли переговоры. Они прошли в довольно конструктивном ключе, и с Еврокомиссией, и с нашими украинскими коллегами обсуждали возможности транзита газа с 2020 г., после того как будет закончен контракт на поставку газа европейским потребителям через Украину.
В целом мы обменялись информацией по нашим позициям. Наша позиция, которая была озвучена Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в Хельсинки, она понятна: мы, в принципе готовы обеспечить продолжение контракта начиная с 2020 г. Главным условием является урегулирование всех разногласий, которые сегодня еще рассматриваются в арбитражном суде Стокгольма, и для того, чтобы мы могли четко понимать и условия контракта с 2020 г., и изменения в законодательстве, которые происходят на Украине, условия транзита, мы договорились о том, чтобы в октябре проведем следующие консультации.
Основной итог наших переговоров – мы продолжим эту работу для того, чтобы находить компромиссные решения, которые были бы выгодны и поставщикам газа, в частности Российской Федерации, а также европейским потребителям, с учетом развития в целом газотранспортной инфраструктуры и возможности использования газотранспортной инфраструктуры Украины.
– Шла ли речь о каких-либо четких цифрах? Раньше глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил о том, что рассматривается вариант о поставках 10–15 миллиардов кубометров газа в год (через украинскую территорию – прим. ред.) или пока о конкретных цифрах речи не идет?
– В конечном итоге цифры мы не согласовывали. Для этого и будет работать экспертная группа из числа наших представителей, представителей Евросоюза и Украины. Мы в целом сегодня обсудили дальнейший рост потребления газа в Европе. В еще большей степени будет расти импорт, потому что собственная добыча падает. Рост экспорта газа из России может составить от 10% до 15%.