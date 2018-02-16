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Законодательство
Госдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлиц
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«Нефть России», 17.07.18, Москва, 14:12 Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, предусматривающий уплату земельного налога, налога на имущество физических лиц и транспортного налога авансом.
Специальными авансовыми взносами предлагается считать денежные средства, добровольно перечисляемые физическими лицами в бюджет РФ в счет предстоящих платежей. Данные взносы перечисляются в бюджет на соответствующие счета казначейства по месту жительства физического лица либо по месту его пребывания.
В законе также прописывается возможность уплаты физлицами налогов в наличной или безналичной форме через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). При этом предлагается установить, что обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком со дня внесения физическим лицом средств в МФЦ. В настоящее время физические лица могут уплачивать налоги через банки, кассу местной администрации либо через организацию федеральной почтовой связи.
Закон также обеспечивает физическим лицам возможность платить налоги при помощи платежных карт, если это трансграничные переводы.
Документ вступит в силу с 1 января 2019 года.