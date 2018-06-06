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Газопроводы

Президент США признал право Германии на участие в "Северном потоке-2"

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«Нефть России», 17.07.18, Москва, 13:50    Участие Германии в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2" является ее выбором, однако он сопряжен с большими проблемами, считает президент США Дональд Трамп.

"Это ее выбор, но это вызывает трудности, поскольку она (Германия - ИФ) является членом НАТО", - сказал он в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.
 
При этом он отметил, что Германия "платит России миллиарды долларов", и что он уже обсудил этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель "в достаточно жестких тонах" и ждет реакции.
 
Ранее Трамп заявлял, что считает неприемлемым поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию, и критиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой.
 
В марте компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). В январе разрешение было выдано на сооружение морского участка газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/557516/

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Президент США признал право Германии на участие в "Северном потоке-2"

«Нефть России», 17.07.18, Москва, 13:50   Участие Германии в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2" является ее выбором, однако он сопряжен с большими проблемами, считает президент США Дональд Трамп.

"Это ее выбор, но это вызывает трудности, поскольку она (Германия - ИФ) является членом НАТО", - сказал он в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.
 
При этом он отметил, что Германия "платит России миллиарды долларов", и что он уже обсудил этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель "в достаточно жестких тонах" и ждет реакции.
 
Ранее Трамп заявлял, что считает неприемлемым поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию, и критиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой.
 
В марте компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). В январе разрешение было выдано на сооружение морского участка газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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