«Нефть России», 17.07.18, Москва, 13:50 Участие Германии в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2" является ее выбором, однако он сопряжен с большими проблемами, считает президент США Дональд Трамп.



"Это ее выбор, но это вызывает трудности, поскольку она (Германия - ИФ) является членом НАТО", - сказал он в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.



При этом он отметил, что Германия "платит России миллиарды долларов", и что он уже обсудил этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель "в достаточно жестких тонах" и ждет реакции.



Ранее Трамп заявлял, что считает неприемлемым поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию, и критиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой.



В марте компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). В январе разрешение было выдано на сооружение морского участка газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/557516/ Источник: Interfax ← В "Нафтогазе" ответили Путину на заявление о сохранении транзита газа Госдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлиц → Новости net.finam.ru