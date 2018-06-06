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Газопроводы
Президент США признал право Германии на участие в "Северном потоке-2"
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«Нефть России», 17.07.18, Москва, 13:50 Участие Германии в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2" является ее выбором, однако он сопряжен с большими проблемами, считает президент США Дональд Трамп.
"Это ее выбор, но это вызывает трудности, поскольку она (Германия - ИФ) является членом НАТО", - сказал он в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.
При этом он отметил, что Германия "платит России миллиарды долларов", и что он уже обсудил этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель "в достаточно жестких тонах" и ждет реакции.
Ранее Трамп заявлял, что считает неприемлемым поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию, и критиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой.
В марте компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). В январе разрешение было выдано на сооружение морского участка газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.