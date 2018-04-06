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Глава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории

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«Нефть России», 17.07.18, Москва, 13:53     Основатель и CEO онлайн-ритейлера Amazon.com Джефф Безос вновь признан самым богатым человеком мира - его состояние превысило $150 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
 
Более того, Безос теперь является самым богатым человеком в современной истории, поскольку его состояние сейчас больше, чем у Билла Гейтса в 1999 году с поправкой на инфляцию. Тогда у основателя Microsoft было чуть более $100 млрд, что в пересчете на современные деньги составляет примерно $149 млрд.
 
Как пишет CNBC, Безосу осталось покорить еще один рекорд - по показателю состояния в процентах от ВВП США. Отмечается, что богатство Джона Рокфеллера, первого миллиардера в истории США, в начале XX века составляло около 2% ВВП Штатов. Для того чтобы сравняться с ним, главе Amazon нужно иметь на счету порядка $350 млрд.
 
Тот факт, что Безос возглавляет список миллиардеров мира, объясняется стремительным ростом акций Amazon - с начала года капитализация компании увеличилась на 55%, до $880 млрд.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/557514/

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Глава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории

«Нефть России», 17.07.18, Москва, 13:53    Основатель и CEO онлайн-ритейлера Amazon.com Джефф Безос вновь признан самым богатым человеком мира - его состояние превысило $150 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
 
Более того, Безос теперь является самым богатым человеком в современной истории, поскольку его состояние сейчас больше, чем у Билла Гейтса в 1999 году с поправкой на инфляцию. Тогда у основателя Microsoft было чуть более $100 млрд, что в пересчете на современные деньги составляет примерно $149 млрд.
 
Как пишет CNBC, Безосу осталось покорить еще один рекорд - по показателю состояния в процентах от ВВП США. Отмечается, что богатство Джона Рокфеллера, первого миллиардера в истории США, в начале XX века составляло около 2% ВВП Штатов. Для того чтобы сравняться с ним, главе Amazon нужно иметь на счету порядка $350 млрд.
 
Тот факт, что Безос возглавляет список миллиардеров мира, объясняется стремительным ростом акций Amazon - с начала года капитализация компании увеличилась на 55%, до $880 млрд.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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