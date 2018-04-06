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Глава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории
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«Нефть России», 17.07.18, Москва, 13:53 Основатель и CEO онлайн-ритейлера Amazon.com Джефф Безос вновь признан самым богатым человеком мира - его состояние превысило $150 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Более того, Безос теперь является самым богатым человеком в современной истории, поскольку его состояние сейчас больше, чем у Билла Гейтса в 1999 году с поправкой на инфляцию. Тогда у основателя Microsoft было чуть более $100 млрд, что в пересчете на современные деньги составляет примерно $149 млрд.
Как пишет CNBC, Безосу осталось покорить еще один рекорд - по показателю состояния в процентах от ВВП США. Отмечается, что богатство Джона Рокфеллера, первого миллиардера в истории США, в начале XX века составляло около 2% ВВП Штатов. Для того чтобы сравняться с ним, главе Amazon нужно иметь на счету порядка $350 млрд.
Тот факт, что Безос возглавляет список миллиардеров мира, объясняется стремительным ростом акций Amazon - с начала года капитализация компании увеличилась на 55%, до $880 млрд.