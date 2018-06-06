«Нефть России», 17.07.18, Москва, 13:07 Заявление президента США Дональда Трампа о намерении конкурировать с проектом "Северный поток-2" свидетельствует о том, что американская администрация не планирует вводить санкции против этого проекта, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.



Кроме того, он полагает, что смягчение позиции США может быть увязано с заключением новых долгосрочных контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также с тем, что компании должны найти компромисс по арбитражному разбирательству.



Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в Хельсинки заявил, что российский лидер — "хороший конкурент", и добавил, что США будут конкурировать с проектом трубопровода "Северный поток-2" с помощью поставок сжиженного природного газа.



Путин заверил своего американского коллегу в том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после ввода "Северного потока-2", а также продлить транзитный контракт в случае урегулирования спора "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском суде.



"Слова Трампа, что США будут конкурировать с проектом "Северный поток-2" можно рассматривать как свидетельство того, что американская администрация не намерена вводить санкции против проекта", — сказал эксперт РИА Новости.



По его мнению, зависимость "Газпрома" от Украины как транзитной страны сохраниться даже с введением в эксплуатацию "Северного потока-2". "Экспорт в Европу бьет рекорды и в будущем, вероятно, будет только расти", — отметил Маринченко.



"С учетом смягчения позиции США по "Северному потоку-2" возможен вариант с комплексным решением – проекту будет дан окончательный "зеленый свет", что будет увязано с заключением новых долгосрочных контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также с тем, что компании найдут компромисс по арбитражному разбирательству. России и Украине вряд ли удастся самостоятельно достичь компромисса, в идеале переговоры должны проходить в формате Россия-Украина-ЕС", — добавил эксперт.



Конкурентоспособность США



По словам эксперта, американский СПГ будет "уходить" туда, где цены на него выше – в настоящий момент это в большей степени Азия и Латинская Америка, и в меньшей степени Европа.

"Какие-то объемы СПГ, вероятно, действительно пойдут в Европу – однако это не приведет к существенному снижению доли рынка "Газпрома" в Европе", — сказал эксперт, отметив, что с учетом транспортировки, российский газ намного дешевле американского.



"Сланцевая революция", однако, не пройдет для "Газпрома" совсем бесследно, поскольку не позволит получать те сверхприбыли, которые российский концерн зарабатывал в 2012-14 годы. Но при взвешенной ценовой политике российскому газу в Европе ничего не угрожает", — заключил эксперт.



Предмет обсуждения



Проект "Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта.



Что касается привязки к транзиту через Украину, то глава "Газпрома" Алексей Миллер в апреле говорил, что "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, и он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта. Также "Газпром" называл условием дальнейших переговоров по транзиту восстановление баланса интересов сторон, который был нарушен решением арбитража Стокгольма.



Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/557512/ Источник: РИА «Новости» ← "Нафтогаз" предложил преференции в обмен на отказ от "Северного потока — 2" Трамп проигнорировал советы быть более жестким на саммите с Путиным → Новости net.finam.ru