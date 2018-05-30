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Украина и газ

"Нафтогаз" предложил преференции в обмен на отказ от "Северного потока — 2"

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«Нефть России», 17.07.18, Москва, 08:44    Ставка на транзит российского газа в случае продления контракта после 2019 года при полной загрузке мощностей украинского газопровода будет на 20% ниже той, которую "Газпром" платит по действующему контракту, если Москва откажется от реализации проекта "Северный поток — 2" заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
 
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" не будет требовать повышения ставки на транзит российского газа через территорию Украины на долгосрочный период на трехсторонних переговорах (Россия — ЕС — Украина) в Берлине 17 июля.
 
"Этот уровень тарифа (который "Нафтогаз" предлагает в случае продления контракта на транзит газа после 2019 года – ред.) на 20% меньше ставки платы за транзит по существующему контракту с ОАО "Газпром", а также в 2,3 раза меньше средней стоимости транзита по действующим регулируемым тарифам, установленным НКРЕКП в декабре 2015 года", — написал Витренко на своей странице в Facebook.
 
Витренко отметил, что это станет возможным в случае, если "Северный поток — 2" не будет построен, и при полной загрузке украинского газопровода, в том числе путем разблокирования Россией транзита газа, который добывается частными российскими компаниями и в Средней Азии. По словам Витренко, такой тариф также ниже, чем стоимость транзита газа через "Северный поток — 2".
Украина с начала 2016 года в одностороннем порядке повышала ставку транзита более чем в 1,5 раза — до 4,5 доллара за тысячу кубометров газа на 100 километров. Тем самым, по расчетам "Нафтогаза", в случае принятия регулятором предложенных изменений и при загрузке украинской ГТС на точках выхода в ЕС на уровне 141 миллиарда кубометров в год (показатель, соответствующий 1998 году), средняя стоимость транзита газа через территорию Украины снизится до 2,17 доллара за тысячу кубометров на 100 километров (с НДС и топливной составляющей).
 
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/557508/

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"Нафтогаз" предложил преференции в обмен на отказ от "Северного потока — 2"

«Нефть России», 17.07.18, Москва, 08:44   Ставка на транзит российского газа в случае продления контракта после 2019 года при полной загрузке мощностей украинского газопровода будет на 20% ниже той, которую "Газпром" платит по действующему контракту, если Москва откажется от реализации проекта "Северный поток — 2" заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
 
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" не будет требовать повышения ставки на транзит российского газа через территорию Украины на долгосрочный период на трехсторонних переговорах (Россия — ЕС — Украина) в Берлине 17 июля.
 
"Этот уровень тарифа (который "Нафтогаз" предлагает в случае продления контракта на транзит газа после 2019 года – ред.) на 20% меньше ставки платы за транзит по существующему контракту с ОАО "Газпром", а также в 2,3 раза меньше средней стоимости транзита по действующим регулируемым тарифам, установленным НКРЕКП в декабре 2015 года", — написал Витренко на своей странице в Facebook.
 
Витренко отметил, что это станет возможным в случае, если "Северный поток — 2" не будет построен, и при полной загрузке украинского газопровода, в том числе путем разблокирования Россией транзита газа, который добывается частными российскими компаниями и в Средней Азии. По словам Витренко, такой тариф также ниже, чем стоимость транзита газа через "Северный поток — 2".
Украина с начала 2016 года в одностороннем порядке повышала ставку транзита более чем в 1,5 раза — до 4,5 доллара за тысячу кубометров газа на 100 километров. Тем самым, по расчетам "Нафтогаза", в случае принятия регулятором предложенных изменений и при загрузке украинской ГТС на точках выхода в ЕС на уровне 141 миллиарда кубометров в год (показатель, соответствующий 1998 году), средняя стоимость транзита газа через территорию Украины снизится до 2,17 доллара за тысячу кубометров на 100 километров (с НДС и топливной составляющей).
 
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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