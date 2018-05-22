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Санкции
Отмена санкций не обсуждалась во время встречи с Трампом, сообщил Путин
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«Нефть России», 17.07.18, Москва, 00:39 Президент РФ Владимир Путин заявил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Хельсинки вопрос отмены санкций, проблема ограничений поднималась в контексте заинтересованности бизнеса в нормализации экономических отношений и выработки компаниями предложений по развитию связей.
"Нет, обсуждались санкции в том контексте, как я сказал. В том смысле, что представители бизнеса заинтересованы в нормализации наших экономических отношений", — сказал Путин в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, происходило ли в ходе встречи обсуждение санкций и их возможной отмены.
Президент России сообщил, что продажа товаров на российском рынке со стороны Евросоюза – составляет примерно 100 миллиардов долларов, услуг — 50 миллиардов долларов. "США продают на нашем рынке 12 миллиардов (долларов – ред.), а услуги на 5 миллиардов (долларов – ред.). Это результат санкций, в том числе с американской стороны. Есть над чем задуматься", — отметил Путин.
"Мы договорились о том, чтобы создать некую структуру, комитет, как-то по-другому можно назвать, из представителей бизнеса России и США, которые могли бы подумать над тем, как нам вывести сегодняшнюю ситуацию в направлении улучшения наших отношений в сфере экономики и могли бы сделать для нас какие-то предложения", — заявил российский президент. По его словам, дело политического руководства стран — согласиться с такими предложениями или нет.
"Мы включили бы людей, которые заинтересованы в развитии наших экономических связей", — отметил он.
"То, о чем я говорил, это важно. Думаю, важно для бизнеса. Ведь бизнес американский ограничен в своих возможностях работать на нашем рынке и вынужден отступать, отдавать свои позиции на нашем рынке, завоеванные раньше, конкурентам. Кому это нужно? Это нужно разве американской экономике, о которой так заботится президент США? Ну, наверное, нет", — добавил Путин.