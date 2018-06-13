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ОПЕК
Иран предупредил ОПЕК о снижении ее эффективности в случае нарушения квот
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«Нефть России», 16.07.18, Москва, 14:16 Министр нефти Ирана Бижан Зангане направил президенту ОПЕК письмо, в котором заявил, что эффективность организации будет снижаться в случае нарушения входящими в нее странами обязательств, принятых в рамках соглашения о сокращении добычи нефти.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.
"На мой взгляд, если страны-члены ОПЕК не будут полностью соблюдать свои обязательства, эффективность организации как единственного межправительственного объединения развивающихся стран с почти шестидесятилетней историей будет постепенно разрушаться, и ответственность за это будут нести те страны, которые нарушают свои обязательства", — заявил Зангане в письме, текст которого приводит агентство Shana.
Министр отмечает, что, согласно последнему ежемесячному отчету ОПЕК, добыча некоторых стран-членов организации в июне была намного выше уровня, предусмотренного квотами в рамках соглашения ОПЕК+. По его мнению, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ должен тщательно следить за добычей в странах-участницах сделки и сообщать данные по каждой из них на встречах ОПЕК.
Согласно июльскому докладу ОПЕК, в июне организация выполнила венское соглашение примерно на 124% после майского показателя в 160%, снизив добычу к октябрю 2016 года на 1,572 миллиона баррелей в сутки — до 32,327 миллиона баррелей в день. При этом Саудовская Аравия в июне нарастила добычу нефти по сравнению с предыдущим месяцем на 405 тысяч баррелей в сутки — до 10,42 миллиона баррелей в сутки, в то время как согласно условиям сделки должна добывать не более 10,058 миллиона баррелей в сутки.
Зангане также обратился с письмом к главе минэнерго Саудовской Аравии Халиду аль-Фалиху, в котором отметил, что принятое на последнем заседании ОПЕК+ решение вернуться к выполнению венской сделки на 100% не дает странам-участницам права превышать лимиты добычи в рамках соглашения, а также перераспределять обязательства по корректировке уровня добычи между собой. Министр нефти Ирана также заявил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ не уполномочен интерпретировать решения, принятые на заседании ОПЕК. В его задачи входит лишь предоставление отчетности о степени соблюдения сделки.