«Нефть России», 16.07.18, Москва, 13:58 В ближайшие годы на рынок будет выходить самое низкое на 20 ближайших лет количество граждан, что создает с этой точки зрения "окно возможностей" для повышения пенсионного возраста, заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.



"У нас другого периода в ближайшее время, когда сокращается количество входящих на рынок, другого такого периода больше не будет. Только через 20 лет, 22-23 года", - сказал Топилин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.



Так он ответил на вопрос члена комитета: "Что вы будете делать с таким количеством людей, которые выйдут на рынок труда" (к 2025 году их ожидается порядка 13 млн), учитывая "печальный опыт" создания 25 млн модернизированных рабочих мест.



По его словам, в настоящее время "у нас чуть-чуть, к сожалению, снижается рождаемость". И только тогда, когда рожденные в эти годы, будут выходить на рынок, "тогда у нас снижение будет количества входящих на рынок труда".



"А сейчас они (такие условия - ИФ) есть. К сожалению - к счастью, но вот такая ситуация",- сказал министр.



По его словам, "сейчас единственное окно возможностей", когда на рынок труда выходят те, кто родились в 91-й год. "Их мало. Это единственное окно возможностей, когда у нас меньше входящих на рынок труда", - отметил Топилин.



Министр признал, что тех, кто остаётся на рынке труда, действительно, будет больше, чем до внесения изменений в пенсионное законодательство.



"Поэтому, безусловно, наша с вами задача, задача правительства - этим вопросом заниматься",- отметил Топилин.



По его словам, пока правительство обсуждает программу повышения квалификации людей предпенсионного возраста, для реализации которой пока планируется выделять 5 млрд рублей в год.



Министр напомнил, что в этом году пенсии проиндексированы на 3,7% при инфляции в 2,5, то есть в полтора раза выше, чем рост цен. "Такого не было никогда в прошедшие периоды", - отметил Топилин.



По его мнению, в этом году инфляция будет ниже, чем 4%. "Оцениваем, что всё-таки это будет до 3,2, может быть, до 3,5 поживём-увидим",- сказал он.



Именно поэтому, отметил глава Минтруда, запланировано увеличение пенсий в два раза выше инфляции. "То есть в нынешних параметрах инфляции одна тысяча это будет около 7%", - сказал Топилин.



Правительство РФ ранее одобрило изменение пенсионной системы, решив постепенно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года. Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении на заседании 19 июля.



В правительстве позднее уточнили, что пенсии неработающим пенсионерам в случае повышения пенсионного возраста планируется индексировать на 1 тыс. рублей в год. Таким образом, средняя страховая пенсия в России должна составить к 2024 году 20 тыс. рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие параметры пока не заложены в бюджетных документах правительства.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/557502/ Источник: Interfax ← Встреча Путина и Трампа: новые возможности для экономики Иран предупредил ОПЕК о снижении ее эффективности в случае нарушения квот → Новости net.finam.ru