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Встреча Путина и Трампа: новые возможности для экономики
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«Нефть России», 16.07.18, Москва, 13:49 Текущая неделя - особенная. Курс рубля будет подвержен влиянию главного события недели – встречи лидеров России и США в Хельсинки 16 июля. Людям всей палитры политических взглядов понятно, что предстоящее можно по праву назвать поистине эпохальным событием, и вряд ли в течение, как минимум, недели (а при благоприятном развитии событий - и нескольких месяцев) мы увидим другую, сравнимую по важности, новость, которая могла бы оказать на мировые биржи и валютные курсы сопоставимое влияние, оценивает событие Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра".
Хотя большинство аналитиков, и даже сам Дональд Трамп, не особо верят в прорывной характер предстоящих переговоров, многие (и мы в их числе) сходятся на мысли о том, что сам факт встречи – даже если она закончится практически ничем – носит отчётливый позитивный оттенок, и это понимают оба президента.
Американский лидер, ещё начиная с четверга на прошлой неделе, когда он присутствовал на крайне противоречивом саммите НАТО в Брюсселе, в череде своих комментариев в адрес России весьма искусно сочетал пресловутый метод «кнута и пряника», однако по мере приближения стрелок часов к сегодняшнему дню, всё же, надо заметить, примирительный тон, в целом, превалировал – что было довольно интересно наблюдать на фоне откровенного дистанцирования относительно повестки дискуссии с «родных берегов».
Так, Трамп в одном из последних своих твитов написал, что «… Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней недальновидности и тупости [тогдашних властей] США и сегодняшней охоте на ведьм». Это очень сильный сигнал к конструктивизму в переговорах, который, как мы все надеемся, не будет оставлен без внимания Кремлём. Просто идти на поводу и созерцать «глобальное потепление» – это, очевидно, не является почерком Путина, поэтому очень важен проскользнувший в некоторых СМИ, но, к сожалению, обезличенный тезис о том, что у президента России есть намерение сделать президенту США Дональду Трампу на встрече в Финляндии «конкретные предложения» в сфере экономики. Для инвестиционных аналитиков и экономистов это должно быть настоящей пищей для умозаключений и прогнозов.
Что могло бы понравиться уху американского президента - которого уже в глаза называют "руководителем корпорации Америка в разъездах"? Чтобы ответить на этот вопрос, сперва надо понять, а чем, собственно, промышленность России может быть интересна Трампу? Я выделил бы три перспективных направления:
а) вопросы разделения европейского рынка сбыта энергоносителей (очевидно, одна из наиболее больных тем "трампономики");
б) вопросы разделения и совместного использования мирового рынка ВПК и тяжёлого вооружения;
в) "классика жанра" со времён проекта "Союз-Аполлон" - продолжение и углубление совместной работы в области космических исследований (и даже, возможно, разработки нового типа ракетно-космических двигателей - опять же, крайне насущный вопрос американского ВПК и НАСА).
Будет ли какой-то один из трёх или все три направления выложены российской стороной на сукно стола переговоров в Хельсинки - покажет время.
Что касается негатива, который хоть и маловероятен в виде густой сплошной чёрной краски, но всё же полностью исключать его было бы тоже неправильно, то он может прийти только от некоего незапланированного преждевременного срыва переговоров, к которому могло бы привести педалирование одной из сторон самых неудобных тем для другой. В случае исходящего от Трампа потока это может быть тема сворачивания строительства «Северного потока-2», которую он поднял на саммите НАТО в прошлый четверг. Надеемся, этот сценарий не материализуется, ибо при его развитии все российские биржевые активы во главе с рублём, в одночасье спикировали бы «в пол».
Итак, чего мы ждём?
Сценарий 1 (30% вероятность) Надо понимать, что в случае отсутствия принципиальных договорённостей по важнейшим вопросам, рынки моментально погружаются в атмосферу risk-on, которая будет характеризоваться укреплением доллара против всех валют, и на этом фоне рубль может пробить отметку 69-70 за доллар (82 за евро) – возможно, не сразу, но по мере поступления аналитики и экспертных комментариев. Так что таким мы видим целевой уровень при развитии данного, самого негативного, сценария.
Сценарий 2 (50% вероятность) В случае невозможности договориться по ключевым для США вопросам - они были обозначены как темы Сирии и Украины, однако, при этом достижения взаимопонимания по некоторым другим, неключевым, вопросам – например, касающихся гонки ядерных вооружений, совместного освоения космоса (см. выше) и т.д. – это будет нейтральный сценарий. При этом рубль вряд ли будет сильно укрепляться или слабеть, но весьма вероятен краткосрочный эмоциональный всплеск – его рост до 60 к доллару (70,50 к евро) с последующим откатом в область значений прошедшей пятницы, 62,10-62,30 (72,45-72,55 к евро).
Сценарий 3 (20% вероятность) В весьма маловероятном сценарии достижения принципиальной договорённости по всем ключевым вопросам – не только Сирии и Украины, но и разделения сфер влияния с НАТО, а также энергетических потоков в Европу (раздел потоков влияния, предусматривающий достройку «Северного потока-2» с одновременной партнёрской работой над поставками сжиженного газа из США в Европу) – при таком развитии событий рынок, конечно, «взорвётся» в приступе эйфории и оптимизма, так как почувствует привкус отмены санкций – частичной или полной. В этой ситуации рубль вступит в весьма длительный цикл укрепления, и уже до конца недели увидит устойчивые уровни 61,00-60,70 за доллар (71,00-71,80 к евро), с перспективой увидеть уровень 50 рублей за доллар к середине осени.