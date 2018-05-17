«Нефть России», 16.07.18, Москва, 00:06 В сложный для российской экономики период, который длится уже несколько лет, министерство экономического развития говорит о необходимости готовиться к еще одному переходному году. Темпы роста могут быть еще более низкими. О том, куда переходим и какие меры готовятся для вывода российской экономики на устойчивые темпы роста в соответствии с целями, которые обозначил президент Владимир Путин, в интервью "Россия-24" рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.



Ключевые задачи прежние - макроэкономическая стабильность, увеличение благосостояния населения. Максим Орешкин отдельно отмечает важность создания условий для развития малого и среднего бизнеса.



Еще один переходный период





Рост ВВП в 2019 г. может составить 1,4-1,5%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".



"По нашим оценкам, следующий год будет переходным, мы увидим темпы роста, которые могут оказаться даже чуть ниже, чем в этом году, у нас в 2017 г., по нашим текущим оценкам, рост был около 2%, в этом году ожидаем 1,9%, следующий год - где-то 1,4-1,5%", - сказал Орешкин.



По его словам, после прохождения этого переходного периода "с 2020 г. изменения позволят экономическому росту выходить на более высокий уровень".



Поскольку о переходном периоде экономические субъекты слышат уже далеко не первый раз, остается один вопрос, когда этот период будет завершен.



Инфляция ниже цели Банка России





Что касается инфляции, то Максим Орешкин отметил, что повышение цен на бензин уже повлияло на ценовую динамику, но инфляция от этого лишь немного ускорилась и в этом году по прогнозу составит 3,1%. При этом глава Минэка отметил, что эта цифра ниже целевого уровня инфляции ЦБ в 4%, и сейчас лишь приблизится к нему. Из этих слов можно сделать вывод, что текущий рост цен в какой-то мере это даже хорошо.



Впрочем, стоит отметить, что цены на бензин выросли более чем на 10%, а топливо - это тот товар, который нельзя заменить, и его стоимость влияет на стоимость логистики, а следовательно, обязательно скажется на конечном потребителе, причем гораздо сильнее, чем на то указывают официальные данные по инфляции.



[ВИДЕОВРЕЗКА]Российская экономика обгонит мировую по темпам роста. Следующий год будет переходным, а в 2020 г. ВВП страны пойдет в рост. Такой прогноз сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. За счет чего Россия выйдет на такие темпы роста?[/ВИДЕОВРЕЗКА] В Минэке также прогнозируют, что инфляция в 2019 г. чуть превысит целевой уровень 4%, а в 2020 г. вновь опустится ниже этой отметки.



"Из-за повышения НДС в следующем году у нас инфляция чуть-чуть выйдет выше уровня 4%, но это не несет никаких серьезных рисков для общей инфляционной картины, а в 20-м году мы опять опустимся ниже 4%, когда этот негативный эффект повышения НДС из базы уйдет", — сказал Орешкин.



Кстати, необходимо отметить, что население оценивает уровень инфляции вовсе не так, как это делает Росстат. Более того, именно после рекордного скачка цен на бензин инфляционные ожидания показали рекордный рост. Индекс потребительских настроений, оценивающий уровень доходов, а также возможности россиян тратить и сберегать, в июне обвалился на 13 пунктов. Это падение стало рекордным за всю историю статистики ЦБ.



Предсказуемость

Максим Орешкин отметил также предсказуемость условий для бизнеса и возможность его уверенно развивать.



Поскольку сам бизнес как раз жалуется на постоянные изменения, в том числе и налоговые и административные, можно сделать вывод, что мнение у бизнеса отличается от мнения правительства, а значит, вкладывать деньги на долгий срок для предпринимателей представляется весь рискованной затеей.



Минфин РФ ранее не раз обещал зафиксировать налоговые условия, однако этого все равно не произошло. С 2019 г. повысится ставка НДС, а ранее мы видели введение и повышение целого ряда так называемых косвенных налогов, так что о предсказуемости говорить вряд ли приходится. Во всяком случае за время инвестиционного цикла условия могут измениться неоднократно, и это неоспоримый факт.



Другая реальность

Еще одно любопытное заявление Максима Орешкина сводится к тому, что мы живем в другой реальности.



"Мы живем в другой реальности", - констатировал министр.



Под этим подразумевается то, что появилось очень много волатильных факторов. Так, например, цены на нефть еще несколько лет назад резко падали, сейчас они, напротив, резко выросли.



Министр привел пример и с ОФЗ. Например, в конце марта доходность по десятилетним бумагам была на уровне 7%, а спустя небольшое время - почти 8%. Все очень быстро меняется, в том числе и курс рубля, не будет об этом забывать.



Эту новую реальность, о которой говорит Максим Орешкин, вряд ли можно назвать фактором предсказуемости, которая так нужна бизнесу, скорее наоборот.



Эффективные госкомпании

Также глава Минэка рассказал о работе по повышению эффективности госкомпаний. Эту тему министр затрагивал накануне, когда призвал правительство повысить эффективность госкомпаний за счет сокращения в них доли государства и перехода на единую дивидендную политику.



"Эта работа будет включать в себя корректировку систем ключевых показателей эффективности, пересмотр долгосрочных программ развития в целях повышения эффективности инвестиций, фиксация единых принципов дивидендной политики", - сказал Орешкин на заседании правительства РФ. РФ следует отказаться от использования унитарных предприятий и ускорить приватизацию, добавил Орешкин.



Это все действительно так, но есть еще и интересы менеджмента госкомпаний, которые порой сильно отличаются от задач правительства.



Орешкин предлагает ставить конкретные задачи, например показатели рентабельности компаний, показатели эффективности инвестиций и самое главное - оптимизация расходной части. Но основной вопрос зачастую заключается в том, как эти задачи выполняются и кто это контролирует.



Министр привел пример РЖД, где, по его мнению, уже виден результат таких действий. Была проведена работа с привлечением внешних аудиторов, и сейчас финансовые показатели компании выглядят лучше.



Но ведь есть и побочные эффекты. Так, например, в конце июня стало известно, что в РЖД планируют сократить почти 30 тыс. сотрудников к 2025 г. следует из презентации долгосрочной программы развития компании. Увольнения связаны с расширением функционала работников и внедрением новых технологий. [ВИДЕОВРЕЗКА]В четверг в рамках заседания правительства о мерах ускорения роста инвестиций доложил министр экономического развития Максим Орешкин. Задача сложная, рассчитанная не на один год, однако без ее решения будет невозможно добиться экономического роста.[/ВИДЕОВРЕЗКА] На проблему увольнений жаловались и раньше. Например, когда перед выборами бюджетные организации должны были повысить зарплаты, было зафиксировано немало случаев, когда повышение зарплаты одним сотрудникам происходило за счет сокращения других.



Повысится ли от этого эффективность - большой вопрос.



Добавим, что Максим Орешкин затронул еще одну важную проблему бизнеса - отношения с правоохранительными органами. Проблема действительно стоит остро, и президент не раз о ней говорил.



Но в данном вопросе Минэкономразвития практически бессильно, поскольку может лишь сделать предложения по выводу отдельных нарушений из уголовного кодекса. Именно наличие уголовной ответственности зачастую является причиной излишнего давления со стороны правоохранительных органов.

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