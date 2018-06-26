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Новак: доход бюджета РФ в 2018 г. от сделки ОПЕК+ удвоится
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«Нефть России», 13.07.18, Москва, 15:53 Доход от сделки ОПЕК+ для бюджета РФ в 2018 г. составит 2,5-3 трлн руб., заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Сейчас цены на российскую нефть превышают $70 за баррель.
"В 2018 г. мы ожидаем, что эффект от сделки составит еще больше. При средних ценах 70 долларов эффект составит 2,5 трлн руб. для бюджета, при ценах 75 и выше - это может быть и 3 трлн руб.", - отметил Новак, выступая в Совете Федераци.
По данным Минэнерго, бюджет России в 2017 г. получил от сделки ОПЕК+ 1,2 трлн руб., российские компании - около 0,5 трлн руб.
Эти доходы были получены после роста цены нефти с октябрьского уровня 2016 г. $46 за баррель, когда вступило в действие соглашение ОПЕК+. При этом суточная добыча нефти в России в среднем по итогам 2017 г. выросла до максимума за 30 лет: до 10,98 млн баррелей в сутки с 10,96 млн в 2016 г., по данным Минэнерго. Экспорт нефти из России в 2017 г. увеличился по сравнению с 2016 г. на 1%, достигнув 256,787 млн т. По последним данным ЦДУ ТЭК, добыча в июне 1,1% превысила майские показатели, достигнув 45,28 млн тонн.
Однако объем добычи остается ниже уровня октября 2016 г. на 4,7%, когда была заключена сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Всего с января по июнь текущего года Россия добыла 271,13 млн т нефти. Это на 0,4% меньше показателей аналогичного периода 2017 г. Экспорт российской нефтяной продукции в страны дальнего зарубежья за первые шесть месяцев 2018 г. снизился на 4,7% до 115,67 млн тонн.
Россия с 1 июля 2018 г. увеличит добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки по договоренности с участниками сделки ОПЕК+.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд не входящих в картель стран (ОПЕК+) договорились в декабре 2016 г. в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 г., из которых 300 тыс. пришлось на Россию.
Соглашение стартовало с начала 2017 г., но участники продлевали его дважды, в последний раз - до конца 2018 г. для сокращение излишков товарных запасов на рынке.
Страны ОПЕК+ 23 июня 2018 г. договорились контролировать добычу, но прекратить ее снижение. Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие игроки на рынке, инициировали увеличение добычи ОПЕК+ на 1 млн баррелей в день.
"Доля России в общем увеличении добычи нефти ОПЕК+ в 1 млн баррелей в сутки может составить около 200 тыс. баррелей в сутки", - заявил Новак.