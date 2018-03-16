«Нефть России», 18.05.18, Москва, 16:19 Президент РФ Владимир Путин сегодня утвердил предложенный премьер-министром Дмитрием Медведевым состав правительства.



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Единственным первым вице-премьером назначается Антон Силуанов.



Медведев предложил назначить вице-премьерами - Константина Чуйченко (руководитель аппарата правительства), Татьяну Голикову (соцблок), Алексея Гордеева (АПК), Юрия Борисова (ОПК), Ольгу Голодец (культура и спорт), Максима Акимова (цифровая экономика, транспорт и связь), Дмитрия Козака (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство).



Медведев также представил кандидатуры министров. Ключевые министерства сохраняют прежних руководителей - Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минэнерго, Минтруда, Минздрава, Минобороны, МВД, МИД.



Глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев предложен на пост министра сельского хозяйства РФ вместо Александра Ткачева, губернатор Тюменской области Владимир Якушев - министром строительства и ЖКХ вместо Михаила Меня, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин - главой Минприроды РФ вместо Сергея Донского, первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих - главой Минтранса вместо Максима Соколова, руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Носков - главой министерства цифрового развития, преобразованного из Минкомсвязи, вместо Николая Никифорова.



"Мы с вами в предварительном порядке обсуждали практически все представленные вами кандидатуры, сегодня с утра еще по некоторым дискутировали. Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы. Я согласен, подпишу сегодня же все указы о назначении. Нужно будет оперативно решить вопросы – я вас прошу к этому тоже подключиться – по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы", - отметил президент РФ.



"Хорошо, обязательно это сделаем. В ближайшее время представим всех новых министров коллективам их министерств", - заверил Медведев.



После встречи с главой правительства президент подписал указы о назначении.



Полный список нового правительства:



Первый заместитель председателя правительства – министр финансов – Силуанов Антон Германович.



Заместители председателя правительства:



Голикова Татьяна Алексеевна, Трутнев Юрий Петрович (полномочный полпред в Дальневосточном федеральном округе), Голодец Ольга Юрьевна, Мутко Виталий Леонтьевич, Козак Дмитрий Николаевич, Борисов Юрий Иванович, Гордеев Алексей Васильевич, Акимов Максим Алексеевич, Чуйченко Константин Анатольевич (руководитель аппарата правительства).



Министры:



Министр внутренних дел – Колокольцев Владимир Александрович, глава МЧС – Зиничев Евгений Николаевич, министр иностранных дел – Лавров Сергей Викторович, министр обороны – Шойгу Сергей Кужугетович, министр юстиции – Коновалов Александр Владимирович, министр здравоохранения – Скворцова Вероника Игоревна, министр культуры – Мединский Владимир Ростиславович, министр науки и высшего образования – Котюков Михаил Михайлович, министр природных ресурсов – Кобылкин Дмитрий Николаевич, министр промышленности и торговли – Мантуров Денис Валентинович, министр просвещения – Васильева Ольга Юрьевна, министр по развитию Дальнего Востока – Козлов Александр Александрович, министр по делам Северного Кавказа – Чеботарев Сергей Викторович, министр сельского хозяйства – Патрушев Дмитрий Николаевич, министр спорта – Колобков Павел Анатольевич, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства – Якушев Владимир Владимирович, министр транспорта – Дитрих Евгений Иванович, министр труда и социальной защиты – Топилин Максим Анатольевич, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Носков Константин Юрьевич, министр экономического развития – Орешкин Максим Станиславович, министр энергетики – Новак Александр Валентинович.



Как сообщали "Вести.Экономика", 16 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти".



В новом правительстве РФ создано дополнительное министерство просвещения, и теперь структура состоит из 22 министерств. Добавлен еще один заместитель для главы правительства. Министр финансов Антон Силуанов в ранге первого вице-премьера увеличит число замов премьер-министра до десяти.



"Установить, что председатель правительства РФ имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства РФ – министра финансов РФ, заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства РФ", - отмечается в указе.

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