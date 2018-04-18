«Нефть России», 18.05.18, Москва, 11:22 Стремительный рост доходности казначейских облигаций США взбудоражил инвесторов и подкосил фондовый рынок. Уолл-стрит закрылась в минусе, запаниковали и на других финансовых площадках: биржевые индексы и валюты большинства стран заметно подешевели. Доллар, наоборот, несколько укрепился. Впрочем, доходность американских долговых бумаг больше трех процентов, не наблюдавшаяся с 2008 года, не сулит ничего хорошего ни США, ни глобальной экономике.



Вышла на опасный уровень



Доходность по трехмесячным казначейским векселям США превысила дивидендную доходность индекса S&P 500 впервые с февраля 2008 года. Еще большую тревогу внушает ключевой ориентир для мировых финансовых рынков — десятилетние трежерис.



Их доходность, рост которой указывает на падение самих бумаг, обновила максимумы, пробила психологически важную отметку в три процента, подойдя вплотную к опасной черте.



По мнению аналитиков Morgan Stanley, одного из крупнейших американских банков, если доходность десятилетних долговых бумаг превысит 3,05%, произойдет обвал.



Почему рост доходности — это плохо



Когда ФРС США повышает процентные ставки или осуществляет другие меры по ужесточению кредитно-денежной политики, "дешевых денег" в финансовой системе становится меньше. Соответственно, у участников рынка меньше возможностей для покупки гособлигаций.



Десятилетние трежерис — эталонные бумаги, от которых зависят цены на бонды во всем мире. С повышением доходности гособлигаций их цена падает (и наоборот), а участники рынка ждут более высоких процентных ставок со стороны центробанков.



Чем выше процентные ставки, тем больше стоимость заимствований для компаний. Это значит, что они не повышают зарплаты, меньше инвестируют, акционеры получают меньше прибыли. В итоге акции компаний теряют привлекательность. Кроме того, поскольку к десятилетним трежерис привязаны ставки по банковским кредитам и ипотеке, снижается покупательная способность населения.



Почему речь о кризисе



Когда доходность поднимается выше трех процентов, игроки начинают учитывать перспективу повышения ставок.



"А это, в свою очередь, подогревает опасения грядущего краха рынка, того, что кризис уже за углом", — отмечает инвестор-миллиардер, "король облигаций" Джеффри Гундлах.



Доходность двухлетних казначейских бумаг США также на многолетних максимумах: 2,5% — уровень сентября 2008 года — и уже приближается к 2,6%.



Как объясняют эксперты, нынешняя разница между краткосрочной и долгосрочной доходностью означает буквально следующее: инвесторы видят, что вкладывать средства в американский долг с погашением через два года почти так же рискованно, как и кредитовать экономику США на десять лет. Но при нормальном функционировании экономики краткосрочные вложения в госдолг всегда менее рискованны.



Участники рынка внимательно отслеживают эту разницу — так называемую кривую доходности. Чем меньше разрыв в доходности краткосрочных и долгосрочных трежерис, тем выше вероятность краха экономики. Сглаженная кривая доходности — традиционный предвестник рецессии.



События на долговом рынке уже подкосили американские биржи и могут обрушить рубль, спровоцировав выход нерезидентов из российских долговых бумаг. Инвесторы начнут переводить свои вложения из развивающихся стран в облигации развитых государств.



Как скоро это случится



Аналитики расходятся во мнениях по поводу того, когда начнется рецессия. Некоторые считают, что нынешняя кривая доходности — техническая ситуация и временное явление. Например, в JP Morgan Asset Management оценивают вероятность спада в этом году как "очень низкую".



С другой стороны, рост доходности гособлигаций негативно влияет на рынок акций, а именно снижение основных фондовых индексов экономисты считают одним из ключевых факторов, способных привести к краху. Эксперты указывают, что глобальная экономика переходит в новую фазу. Все больше центробанков готовы сворачивать программы количественного смягчения и повышать процентные ставки, сверхнизкий уровень которых стимулировал бум на рынках ценных бумаг.



Вторая по значимости угроза мировой экономической стабильности исходит, опять же, от США — это протекционистская политика Вашингтона. Протекционизм негативно скажется на ценах и доступности американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Это вызовет спад в торговле, больно ударив по глобальной экономике.



Известный американский экономист и инвестбанкир Джеймс Рикардс отмечает и то, что нынешний стремительный подъем экономики США и европейских стран может обернуться грандиозным биржевым крахом, подобным тому, что произошел в 1929 году. И тогда длительная рецессия во всем мире неизбежна.



Насколько это затронет Россию? За четыре года санкций со стороны США и ЕС экономика страны неплохо закалилась, констатируют экономисты. В начале года это признали международные рейтинговые агентства, повысив прогноз по суверенному рейтингу России со "стабильного" на "позитивный". Аналитики подчеркнули, что страна не только успешно справилась с обрушением нефтяных цен и западными санкциями, но и подготовилась к возможным катаклизмам в мировой экономике. Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556457/ Источник: РИА «Новости» ← В Берлине ответили США на угрозу ввести санкции против "Северного потока-2" Новости net.finam.ru