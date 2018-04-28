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Газопроводы

В Берлине ответили США на угрозу ввести санкции против "Северного потока-2"

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«Нефть России», 18.05.18, Москва, 11:12    Гипотетический отказ Берлина от "Северного потока — 2" не гарантирует рост импорта сжиженного газа из США, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер
 
"США ищут рынки сбыта. Мы с пониманием относимся к этому и готовы позаботиться о том, чтобы этот газ проще доходил до Германии. Но в настоящее время он остается значительно более дорогим, чем газ, который поставляется по трубопроводу", — заявил министр в прямом эфире телеканала ARD.
 
Альтмайер добавил, что, если США ставят во главу угла собственные экономические интересы, они должны быть готовы к тому, что европейцы поступают аналогичным образом.
 
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США Сандру Оудкирк сообщило, что в случае дальнейшего развития "Северного потока — 2" Вашингтон может рассмотреть ответные меры в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Она объяснила позицию США тем, что строительство газопровода усилит зависимость Европы от российского газа.
 
"Северный поток — 2"
 
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
 
Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, необходимые для строительства участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. Разрешения также выдала Финляндия.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556456/

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В Берлине ответили США на угрозу ввести санкции против "Северного потока-2"

«Нефть России», 18.05.18, Москва, 11:12   Гипотетический отказ Берлина от "Северного потока — 2" не гарантирует рост импорта сжиженного газа из США, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер
 
"США ищут рынки сбыта. Мы с пониманием относимся к этому и готовы позаботиться о том, чтобы этот газ проще доходил до Германии. Но в настоящее время он остается значительно более дорогим, чем газ, который поставляется по трубопроводу", — заявил министр в прямом эфире телеканала ARD.
 
Альтмайер добавил, что, если США ставят во главу угла собственные экономические интересы, они должны быть готовы к тому, что европейцы поступают аналогичным образом.
 
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США Сандру Оудкирк сообщило, что в случае дальнейшего развития "Северного потока — 2" Вашингтон может рассмотреть ответные меры в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Она объяснила позицию США тем, что строительство газопровода усилит зависимость Европы от российского газа.
 
"Северный поток — 2"
 
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
 
Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, необходимые для строительства участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. Разрешения также выдала Финляндия.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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