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В Total спрогнозировали цены на нефть после выхода США из сделки с Ираном

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«Нефть России», 18.05.18, Москва, 09:58     Выход США из ядерной сделки по Ирану может спровоцировать резкий рост цен на нефть, в результате стоимость "черного золота" в ближайшие месяцы может достичь 100 долларов, заявил глава французской Total Патрик Пуянне.
 
"Что совершенно очевидно на рынке существует спрос на еще 1,5 миллионов баррелей в день. Страны ОПЕК и не входящие в ОПЕК, Россия и Саудовская Аравия заключили очень эффективные соглашения… Но поверх этого, совершенно очевидно, есть геополитика. И заявление по Ирану совершенно очевидно стимулирует рост цен. И я не буду удивлен, если в ближайшие месяцы стоимость барреля нефти достигнет 100 долларов", — сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
 
Он уточнил, что в результате выхода США из этого соглашения, проект Total в Южном Парсе в Иране может попасть под вторичные санкции, хотя реализация данного проекта проходила в полном соответствии с международным правом. И компания имеет обязательства, как перед своими партнерами в США, где у компании активов на 10 миллиардов долларов, так и в Иране. Поэтому Total в настоящий момент ведет диалог с французскими властями, чтобы минимизировать риски. В среду Total заявила, что выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране, если не сможет получить специальное разрешение от американских властей.
 
Пуянне также добавил, что стоимость барреля нефти будет расти из-за нестабильной ситуации в Венесуэле.
 
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющим план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.
 
В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие. Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556448/

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В Total спрогнозировали цены на нефть после выхода США из сделки с Ираном

«Нефть России», 18.05.18, Москва, 09:58    Выход США из ядерной сделки по Ирану может спровоцировать резкий рост цен на нефть, в результате стоимость "черного золота" в ближайшие месяцы может достичь 100 долларов, заявил глава французской Total Патрик Пуянне.
 
"Что совершенно очевидно на рынке существует спрос на еще 1,5 миллионов баррелей в день. Страны ОПЕК и не входящие в ОПЕК, Россия и Саудовская Аравия заключили очень эффективные соглашения… Но поверх этого, совершенно очевидно, есть геополитика. И заявление по Ирану совершенно очевидно стимулирует рост цен. И я не буду удивлен, если в ближайшие месяцы стоимость барреля нефти достигнет 100 долларов", — сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
 
Он уточнил, что в результате выхода США из этого соглашения, проект Total в Южном Парсе в Иране может попасть под вторичные санкции, хотя реализация данного проекта проходила в полном соответствии с международным правом. И компания имеет обязательства, как перед своими партнерами в США, где у компании активов на 10 миллиардов долларов, так и в Иране. Поэтому Total в настоящий момент ведет диалог с французскими властями, чтобы минимизировать риски. В среду Total заявила, что выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране, если не сможет получить специальное разрешение от американских властей.
 
Пуянне также добавил, что стоимость барреля нефти будет расти из-за нестабильной ситуации в Венесуэле.
 
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющим план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.
 
В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие. Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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