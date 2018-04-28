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Газопроводы

WSJ узнала о давлении Трампа на Меркель из-за "Северного потока – 2"

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«Нефть России», 18.05.18, Москва, 07:22    Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее перестать поддерживать строительство "Северного потока — 2". В обмен на это американский лидер предложил Меркель переговоры по новому торговому соглашению между регионами, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Германии, США и ЕС.
 
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, пойдет ли на это Берлин.
 
По его словам, Германия вряд ли согласится на подобную сделку с США. Эксперт считает, что в Берлине прекрасно понимают, что Трамп показывает себя как ненадежный политик. Американский президент ни во что не ставит интересы европейцев, и нет никаких гарантий, что соглашение с ФРГ будет соблюдаться, заявил Юшков.
 
Позиция США
 
Ранее замдиректора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон намерен не допустить строительства "Северного потока — 2", пишет Spiegel.
 
Во время своего выступления в Берлине она заявила, что США могут ввести санкции против участников проекта по строительству газопровода. При этом Вашингтон надеется, что до ограничительных мер дело не дойдет.
 
По словам Оудкирк, США были бы рады, если бы проект не состоялся. Политик пояснила, что позиция США вызвана геополитическими и энергетическими причинами.
 
Против проекта выступили несколько государств, в частности США и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. А Вашингтон намерен поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. Лидеры Латвии, Литвы и Польши, в свою очередь, считают, что строительство газопровода — проект политический.
 
Разрешение на строительство газопровода выдали Германия и Финляндия. Страны уже начали подготовительные работы.
 
В рамках проекта предполагается построить две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
 
На строительство трубопровода планируют потратить 9,5 милларда рублей. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны, обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром"предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556447/

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WSJ узнала о давлении Трампа на Меркель из-за "Северного потока – 2"

«Нефть России», 18.05.18, Москва, 07:22   Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее перестать поддерживать строительство "Северного потока — 2". В обмен на это американский лидер предложил Меркель переговоры по новому торговому соглашению между регионами, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Германии, США и ЕС.
 
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, пойдет ли на это Берлин.
 
По его словам, Германия вряд ли согласится на подобную сделку с США. Эксперт считает, что в Берлине прекрасно понимают, что Трамп показывает себя как ненадежный политик. Американский президент ни во что не ставит интересы европейцев, и нет никаких гарантий, что соглашение с ФРГ будет соблюдаться, заявил Юшков.
 
Позиция США
 
Ранее замдиректора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон намерен не допустить строительства "Северного потока — 2", пишет Spiegel.
 
Во время своего выступления в Берлине она заявила, что США могут ввести санкции против участников проекта по строительству газопровода. При этом Вашингтон надеется, что до ограничительных мер дело не дойдет.
 
По словам Оудкирк, США были бы рады, если бы проект не состоялся. Политик пояснила, что позиция США вызвана геополитическими и энергетическими причинами.
 
Против проекта выступили несколько государств, в частности США и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. А Вашингтон намерен поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. Лидеры Латвии, Литвы и Польши, в свою очередь, считают, что строительство газопровода — проект политический.
 
Разрешение на строительство газопровода выдали Германия и Финляндия. Страны уже начали подготовительные работы.
 
В рамках проекта предполагается построить две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
 
На строительство трубопровода планируют потратить 9,5 милларда рублей. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны, обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром"предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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