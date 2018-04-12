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МВФ настаивает на рыночной цене на газ для Украины
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«Нефть России», 18.05.18, Москва, 09:49 Стоимость газа для населения на Украине должна рассчитываться от рынка, что не исключает субсидии для малоимущих слоев населения, заявил пресс-секретарь Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс.
"По вопросу газа – стоимость газа для населения не пересматривалась в течение двух лет. В то же время стоимость газа на рынке росла постоянно. Это вылилось в субсидирование, которое имело регрессивный эффект (на экономику Украины)", — сказал он в рамках регулярного брифинга для журналистов.
"Мы считаем важным, чтобы стоимость газа была ориентирована на рынок. Это соответствует реформам, которые мы внедряли в 2016 году. Мы также считаем очень важным, чтобы население с низким доходом было полностью защищено через всестороннюю защиту со стороны государства", — добавил Райс.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года – второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки.
Одними из главных требований МВФ на сегодня являются создание на Украине антикоррупционного суда и повышение цен на газ.
Екатерина Соболь.