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Украина и газ

МВФ настаивает на рыночной цене на газ для Украины

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«Нефть России», 18.05.18, Москва, 09:49     Стоимость газа для населения на Украине должна рассчитываться от рынка, что не исключает субсидии для малоимущих слоев населения, заявил пресс-секретарь Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс.
 
"По вопросу газа – стоимость газа для населения не пересматривалась в течение двух лет. В то же время стоимость газа на рынке росла постоянно. Это вылилось в субсидирование, которое имело регрессивный эффект (на экономику Украины)", — сказал он в рамках регулярного брифинга для журналистов.
 
"Мы считаем важным, чтобы стоимость газа была ориентирована на рынок. Это соответствует реформам, которые мы внедряли в 2016 году. Мы также считаем очень важным, чтобы население с низким доходом было полностью защищено через всестороннюю защиту со стороны государства", — добавил Райс.
 
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года – второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки.
 
Одними из главных требований МВФ на сегодня являются создание на Украине антикоррупционного суда и повышение цен на газ.
 
Екатерина Соболь.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556446/

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МВФ настаивает на рыночной цене на газ для Украины

«Нефть России», 18.05.18, Москва, 09:49    Стоимость газа для населения на Украине должна рассчитываться от рынка, что не исключает субсидии для малоимущих слоев населения, заявил пресс-секретарь Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс.
 
"По вопросу газа – стоимость газа для населения не пересматривалась в течение двух лет. В то же время стоимость газа на рынке росла постоянно. Это вылилось в субсидирование, которое имело регрессивный эффект (на экономику Украины)", — сказал он в рамках регулярного брифинга для журналистов.
 
"Мы считаем важным, чтобы стоимость газа была ориентирована на рынок. Это соответствует реформам, которые мы внедряли в 2016 году. Мы также считаем очень важным, чтобы население с низким доходом было полностью защищено через всестороннюю защиту со стороны государства", — добавил Райс.
 
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года – второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки.
 
Одними из главных требований МВФ на сегодня являются создание на Украине антикоррупционного суда и повышение цен на газ.
 
Екатерина Соболь.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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