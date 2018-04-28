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"Газпром": построено 83% "Силы Сибири"
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«Нефть России», 18.05.18, Москва, 09:33 В "Газпроме" сообщили о строительстве 83% линейной части участка газопровода "Сила Сибири" от Чаяндинского месторождения в Ленском районе Якутии до границы с Китаем в Амурской области.
В пресс-релизе компании сообщается о том, что возведение газопровода ведется по графику и планируется к завершению в текущем году. В рамках проекта также ведется обустройство Чаяндинского месторождения: по данным "Газпрома", готовность объектов на месторождении составляет 44%.
Также отмечается, что в рамках создания газоперерабатывающей инфраструктуры на Дальнем Востоке продолжается строительство Амурского газоперерабатывающего завода, предприятие станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире.
"Правление ПАО "Газпром" приняло к сведению информацию о ходе строительства газопровода "Сила Сибири" и создании газоперерабатывающей инфраструктуры на Дальнем Востоке.
В рамках организации "восточного" маршрута поставок российского газа в Китай компания формирует новые крупные центры газодобычи. Интенсивно ведется обустройство базового для Якутского центра Чаяндинского месторождения. К настоящему времени завершено бурение 105 эксплуатационных скважин, осуществляется монтаж основного технологического оборудования. Строительная готовность объектов, необходимых для начала добычи газа, составляет 44%.
Газ Чаяндинского месторождения первым поступит в газопровод "Сила Сибири". Это ключевое связующее звено между ресурсной базой и потребителями. На сегодняшний день построен 1791 км, или 83% линейной части, участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в Амурской области. В текущем году основной объем строительно-монтажных работ по участку будет завершен. Таким образом, на 2019 г. запланировано проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пуско-наладочные работы.
Продолжается строительство двухниточного подводного перехода "Силы Сибири" через р. Амур. Летом 2018 г. планируется закончить протаскивание труб по первому тоннелю. С конца 2017 г. ведется сооружение приграничной компрессорной станции "Атаманская", которая будет обеспечивать требуемое давление при поставках газа в КНР.
Перед этим из газа, поступающего по "Силе Сибири", будут выделяться ценные для газохимической и других отраслей компоненты. Для этого "Газпром" создает Амурский газоперерабатывающий завод – крупнейший в России и второй по мощности в мире. Уже готова первоочередная железнодорожная и речная инфраструктура для доставки грузов, в том числе крупногабаритных. В настоящее время компания реализует основной этап строительства завода – создание производственных объектов для переработки газа.
На заседании было особо подчеркнуто, что работа "Газпрома" по обустройству Чаяндинского месторождения и строительству "Силы Сибири" выстроена с учетом точного соблюдения срока начала поставок российского газа в Китай – 20 декабря 2019 г.".