«Нефть России», 18.05.18, Москва, 09:22 Не секрет, что в России для субъектов экономического процесса существуют различные условия, из-за которых, собственно, эти субъекты делятся на различные категории, виды и подвиды. Олег Богданов, главный аналитик "ТелеТрейд Групп" рассуждает о финансовой справедливости для обычного гражданина России.



"Есть компании и корпорации, есть крупные компании и корпорации, а есть государственные (назовем правильно - с госучастием) крупные компании и корпорации. Для каждого вида условия экономической жизнедеятельности сильно отличаются. Для одних компаний кредиты доступны, для других нет, для крупных компаний ставка по кредитам одна, для крупных государственных компаний такой ставки может не быть вообще, ну и т. д.



Есть у нас еще физические лица, которые тоже, скажем мягко, неоднородны. Есть физлица-бюджетники, есть физлица-коммерсанты, или предприниматели, есть бюджетники-чиновники, а есть в люди, не как у Чехова, в футляре, а в одном флаконе – он и бюджетник, и крупный коммерсант и физлицо, приближенное к императору, т. е. к власти. Конечно, речь сейчас пойдет не о них, а о среднестатистическом, скажем так, простом человеке.



Вот скажите, какой ему прок от, допустим, бюджетного правила? С формальной точки зрения все правильно: отсекаем все выше $40 за барр. в ФНБ на случай падения цен и живем по средствам, ну это вроде того как глава семьи решил сэкономить средства, занялся голоданием, и теперь вся семья дружно сосет палец. И вот теперь физлицам говорят: наш бюджет и рубль отвязались от нефти, и это хорошо. Да, точно, только курс рубля при нефти 40 был 62 и при нефти 80 тоже 62. Таким образом, все импортные прелести для простого физлица постепенно становятся недоступными. Что-то тут механизм в одну сторону работает.



Схема выглядит так. Минфин купил доллары, ЦБ для них нарисовал деньги, в этом году, наверно, эмиссия будет около 2 трлн руб., на эти доллары профинансировали американское правительство, у которого нет бюджетного правила, да еще есть риск, что купленные нашим родным Минфином доллары для нашего светлого будущего американский нехороший Минфин в один прекрасный день может заморозить. А еще любопытный момент: Минфин берет доллары и гонит курс вверх, нефтяные компании на голубом глазу повышают цены на бензин, мотивируя это тем, что цена на мировом рынке растет и уже 80, а рубль падает, хотя до этого, когда котировки нефти падали, они тоже повышали цены на бензин и объясняли это опять же падением рубля. Курс рубля падает, ЦБ поэтому перестал ставку снижать, держит ее на 500 базисных пунктов выше инфляции, боится инфляционных ожиданий у населения. Физлица смотрят на курс, на бензин, на действия ЦБ и тоже начинают опасаться за инфляционных ожиданий Центробанка. Тем временем ЦБ проводит так называемую санацию банков, докапитализирует их, забирает на баланс непонятно какие активы и выдает в систему живые деньги, говорят, уже около 1 трлн. Теперь еще и крупным компаниям, попавшим под санкции США, выделяют некую помощь под непонятные проценты, де-факто освобождают от репатриации валютной выручки. Между прочим, за последние 4 года денежная масса у нас выросла с 37 трлн руб. до 54. Это с чего так? Экономика растет по 10% в год? Да, вроде нет, больше двух мы не видали пока. И вот что получается: Минфин валюту покупает – ЦБ деньги печатает, банки санируют и докапитализируют – ЦБ деньги печатает, санкционным компаниям помогают – ЦБ деньги печатает. Пожалуй, только один представитель российской экономики находится в отрыве от этого приятного процесса – простое физическое лицо. Для него и рефинансирование кредитов от 10%, для него и коллектор с утюгом, для него и бензин по 40, а может быть, уже и выше, для него курс за 60 при нефти 80, все для него. Ах да, в Москве снова кладут новый асфальт, но это тоже для него.



Все это мне напоминает старый анекдот про мужика и ростовщика.



Мужик пришел к ростовщику и говорит: "Дай в долг 4 рубля". Тот ему: "С удовольствием, только ты мне через год 8 отдашь". Мужик: "Конечно".



Ростовщик: "Но мне залог нужен. Давай топор в залог". Мужик согласился. Договорились. Мужик получил деньги, оставил топор и уже собрался уходить, а ростовщик ему: "Тебе же через год 8 рублей трудно будет отдавать, давай сейчас ты вернешь 4, а через год еще 4" . Мужик подумал – действительно, лучше меньше через год, и отдал 4. Вышел. Идет и думает: "Ерунда какая-то выходит: ни топора, ни денег, должен 4 рубля - и все правильно!"Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556444/ Источник: Вести ← Трамп обсуждает с партнерами закупки российского газа Германией "Газпром": построено 83% "Силы Сибири" → Новости net.finam.ru