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Трамп обсуждает с партнерами закупки российского газа Германией

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«Нефть России», 18.05.18, Москва, 00:39     Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с партнерами закупки российского газа Германией.
 
"Они (Германия) покупают большое количество газа из России и платят миллиарды долларов. Мы будем это обсуждать позже на нашей встрече", — заявил Трамп журналистам на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
 
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США Сандру Оудкирк сообщило, что в случае дальнейшего развития "Северного потока-2" Вашингтон может рассмотреть санкции против проекта в рамках закона США от августа 2017 года "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). По ее мнению, США противодействуют проекту, так как считают, что строительство газопровода приведет к усилению зависимости Европы от российского газа. Кроме этого, проект может открыть для РФ возможность установки оборудования для слежения вдоль всего трубопровода для осуществления наблюдения на Балтийском море.
 
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, необходимые для строительства участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556443/

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Трамп обсуждает с партнерами закупки российского газа Германией

«Нефть России», 18.05.18, Москва, 00:39    Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с партнерами закупки российского газа Германией.
 
"Они (Германия) покупают большое количество газа из России и платят миллиарды долларов. Мы будем это обсуждать позже на нашей встрече", — заявил Трамп журналистам на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
 
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США Сандру Оудкирк сообщило, что в случае дальнейшего развития "Северного потока-2" Вашингтон может рассмотреть санкции против проекта в рамках закона США от августа 2017 года "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). По ее мнению, США противодействуют проекту, так как считают, что строительство газопровода приведет к усилению зависимости Европы от российского газа. Кроме этого, проект может открыть для РФ возможность установки оборудования для слежения вдоль всего трубопровода для осуществления наблюдения на Балтийском море.
 
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, необходимые для строительства участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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