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Германская и французская торговые палаты раскритиковали закон о наказании за исполнение санкций
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«Нефть России», 18.05.18, Москва, 09:08 Принятие Госдумой в первом чтении закона об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций - это неверный шаг, который приведет к снижению инвестиций в российскую экономику, заявляют в Российско-Германской внешнеторговой палате (ВТП).
"Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) выражает озабоченность в связи с принятием Государственной Думой РФ в первом чтении проекта Федерального Закона "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации", устанавливающего уголовную ответственность за исполнение иностранных санкций", - говорится в заявлении, поступившем в "Интерфакс".
Как отмечается в заявлении, "ВТП считает действия российских парламентариев неверным шагом, который неизбежно приведет к снижению инвестиций иностранного, в частности, немецкого бизнеса в российскую экономику и поставит под угрозу успехи, достигнутые в области улучшения инвестиционного климата за последние годы".
"Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) призывает пересмотреть принятие нового закона и предостерегает от усиления правовой неопределенности в стране. ВТП благодарит российские бизнес-ассоциации, такие, как РСПП, за четкую критику закона, и просит своих партнеров в Министерстве промышленности и торговли, а также в Министерстве экономики использовать свое влияние, чтобы предотвратить воплощение данного закона в жизнь", - заявляют в ВТП.
В Российско-германской внешнеторговой палате напомнили, что немецкие компании являются партнерами России по модернизации экономики и "на протяжении десятилетий осуществляют трансфер технологий и внедряют свои ноу-хау на российских производствах".
"Принятие закона может иметь пагубные последствия для значительного количества знаковых российско-германских проектов. И это в тот момент, когда президент России в своем последнем послании акцентировал внимание на необходимости технологического прорыва", - подчеркнули в ВТП.
"Немецкое бизнес-сообщество, как никакое другое, уже много лет инвестирует в России в реальное производство. По данным Бундесбанка, чистые прямые инвестиции немецких компаний в России в прошлом году составили 1,6 млрд евро. В России активно действуют почти 5000 немецких компаний, от которых зависят несколько сотен тысяч рабочих мест в стране. Большинство из них окажутся под угрозой, если крупнейшие иностранные инвесторы будут вынуждены приостановить свою деятельность на российском рынке", - заключили в ВТП.
Французская торговая палата
Обсуждаемый в Госдуме РФ законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций в случае принятия негативно скажется и на французских инвестициях в Россию.
"Возможное принятие подобного закона - неудачное решение, Россия в этом случае будет действовать вопреки своим собственным интересам по всем аспектам. В случае утверждения законопроекта, Россия, по сути, поставит иностранные предприятия перед выбором между американским рынком и российским. У многих французских крупных компаний, работающих в России, также имеются большие активы в США, при этом подчас значительно большие", - заявил "Интерфаксу" президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.
"Конечно, в случае принятия этого проекта, пройдет какое-то время, прежде чем французские компании сделают выбор, где им работать, но если им придется делать такой выбор, американский рынок окажется для многих из них более привлекательным", - подчеркнул Киде.