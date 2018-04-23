«Нефть России», 18.05.18, Москва, 08:04 Американский маховик антироссийских санкций набрал ход и в ближайшее время не остановится, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.



Президент США Дональд Трамп распорядился подготовить план введения дополнительных ограничений в отношении Москвы из-за предполагаемых нарушений Россией положений "Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" (ДРСМД). "Уже 12-й раз при нынешней администрации расширялись антироссийские санкции. Понятно, что никаких признаков остановки этого маховика, который набрал большой ход, в ближайшее время нет", - отметил Рябков, сообщает ТАСС.



Отношения Москвы и Вашингтона не способствуют диалогу по стратегической стабильности. "Понятно, что нормальному диалогу по проблемам стратегической стабильности это не просто не способствует, а откровенно вредит", - подчеркнул замминистра.



Россия взяла на заметку отсутствие США на встрече в астанинском формате, но диалог с Вашингтоном по Сирии продолжается. "Мы, конечно, диалог не сворачиваем, мы его продолжаем. Он по-прежнему довольно интенсивный, но отсутствие США на девятой встрече в рамках астанинского формата мы, конечно, тоже взяли на заметку", - заявил Рябков.



"А логика эта сводится к тому, что от России можно добиться односторонних уступок и каких-то шагов в угоду Вашингтону под давлением. Я в очередной раз подчеркиваю, что в результате возможного проведения подобного рода мероприятий в соответствии с меморандумом президента США в адрес госсекретаря, нескольких министров и директора на национальной разведке ситуация в отношениях наших только усугубится.



Нормальному диалогу по стратегической стабильности это не просто не способствует, но открыто мешает, вредит. И обнаруживается нарастающий разрыв между неподкрепленными делами, декларациями Вашингтона, что вроде бы нужен диалог с Россией и проблемы нужно решать, и практическими шагами, которые постоянно предпринимает администрациям угрожая, шантажируя и нагнетая по всем направлениям", - подчеркнул замминистра.



Появление нового документа - "яркая иллюстрация данного печального положения", заключил Рябков.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556440/ Источник: Вести ← В США пригрозили санкциями строящим «Северный поток-2» компаниям Германская и французская торговые палаты раскритиковали закон о наказании за исполнение санкций → Новости net.finam.ru