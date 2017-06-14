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Сланец

Сланцевые бурильщики теряют деньги на дорогой нефти

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«Нефть России», 17.05.18, Москва, 18:41    Сланцевые бурильщики в США по-прежнему тратят больше денег, чем зарабатывают, даже когда цены выросли и восстановились до максимумов конца 2014 г. Всему виной рост расходов и хеджирование, которое не учло стремительный рост цен.
 
Из 20 крупнейших нефтяных компаний США, которые сосредоточены главным образом на сланцевой нефти, только пять смогли получить больше наличных денег, чем они потратили в I квартале 2018 г., согласно анализу Wall Street Journal данных FactSet.
 
Цены на нефть начали восстановление в 2017 г., и с тех пор сланцевые компании смогли увеличить добычу нефти в США до рекордных высот, превысив 10 млн баррелей в сутки, соперничая с Россией и Саудовской Аравией.
 
Но 20 крупнейших компаний США по рыночной капитализации в течение I квартала потратили на $2 млрд больше, чем они заработали на продаже нефти. Сланцевики теряют деньги в основном из-за неудачных контрактов, хеджирующих цены на сырую нефть, а также плохой логистики, нехватки рабочей силы и материалов, что вызвало большие издержки.
 
Компании в I квартале потратили около $1,13 на каждый заработанный $1 в среднем, по данным FactSet. Так, компания Oasis Petroleum Inc. потратила $3,27 на каждый заработанный наличный доллар, а Parsley Energy Inc. потратила почти $2 за каждый наличный доллар США.
 
Хотя многие сланцевые операторы имеют положительный чистый доход в этом году, многие акционеры начали уделять более пристальное внимание тому, сколько компании тратят, потому что инвесторы стремятся заставить жить бурильщиков в пределах своих возможностей и начать получать более высокую прибыль.
 
Хеджирование сыграло большую роль в плохой генерации денежного потока сланцевых компаний. Стремясь к стабильности после многих лет резких колебаний цен на сырую нефть, многие сланцевые нефтекомпании заключили контракты на хеджирование цены нефти в конце 2017 г., которые эффективно гарантировали, что сланцевики смогут продать часть своей нефти в 2018 г. за $50 за баррель.
 
Теперь, когда цены превысили $70 за баррель, многие из сланцевых компаний не могут заработать на ралли. WPX Energy Inc. сообщила о скорректированном чистом убытке в размере $30 млн в I квартале 2018 г., который, по утверждению WPX, был обусловлен потерями в размере $69 млн по своим хедж-контрактам из-за роста цен на нефть.
 
Некоторые компании уже корректируют свои стратегии из-за более высоких цен на нефть. Parsley Energy, которая ориентирована на Пермский сланцевый бассейн, нефтяное месторождение в Техасе и Нью-Мексико (центры по добыче сланцевой нефти), хеджирует большую часть своего производства в 2018 г. с учетом высоких цен на нефть.
 
Continental Resources Inc., которая разрабатывает сланцевые формации в Северной Дакоте и Оклахоме, не хеджировала добычу нефти в 2018 г. В итоге компания заработала $258 млн наличными после вычета расходов в I квартале и стала лучшей среди своих конкурентов.
 
EOG Resources Inc., крупнейший производитель сланца в США, сообщила о прибыли в I квартале в размере $638 млн, которая выросла более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Поток наличных превысил расходы на $110 млн за этот период. В итоге акции EOG Resources Inc. в этом году выросли примерно на 9%, тогда как цены на нефть в США выросли на 17%.
 
По оценке Wood Mackenzie, если цены на нефть на биржах в США останутся на уровне около $70 за баррель, то стратегии хеджирования, ориентированные на более низкие цены 2017 г., приведут по итогам 2018 г. к сокращению годового дохода в среднем на 7% для шести компаний, ориентированных на Пермский бассейн.
 
Инвесторы по-прежнему в целом надеются, что производительность сланцевых компаний улучшится в 2018 г. из-за роста цен на нефть и повышения глобального спроса. Но сохраняется опасения относительно способности компаний управлять своими расходами.
 
В то время как грузоперевозки и нехватка рабочей силы только начинают раздражать многие компании, некоторые расходы, связанные с подрядчиками по бурению, выросли на 15%. По словам аналитиков, эти расходы могут продолжить рост позже в этом году.
 
Доходность компаний сланцев может также быть поставлена под угрозу из-за роста затрат на огромное количество песка и воды, необходимых для добычи сланца.
 
Согласно исследованию Rice University’s Center for Energy Studies в настоящее время требуются 500 тонн стальных труб, количество воды, достаточное для заполнения 35 олимпийских бассейнов, и количество вагонов с песком, достаточное для заполнения 14 футбольных полей.
 
По словам Джеймса Уэста, аналитика Evercore ISI, многие компании будут вынуждены выбирать между целями по добыче и обещаниями инвесторам держать расходы.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556437/

Нефть достигла $80, но это не предел
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Сланцевые бурильщики теряют деньги на дорогой нефти

«Нефть России», 17.05.18, Москва, 18:41   Сланцевые бурильщики в США по-прежнему тратят больше денег, чем зарабатывают, даже когда цены выросли и восстановились до максимумов конца 2014 г. Всему виной рост расходов и хеджирование, которое не учло стремительный рост цен.
 
Из 20 крупнейших нефтяных компаний США, которые сосредоточены главным образом на сланцевой нефти, только пять смогли получить больше наличных денег, чем они потратили в I квартале 2018 г., согласно анализу Wall Street Journal данных FactSet.
 
Цены на нефть начали восстановление в 2017 г., и с тех пор сланцевые компании смогли увеличить добычу нефти в США до рекордных высот, превысив 10 млн баррелей в сутки, соперничая с Россией и Саудовской Аравией.
 
Но 20 крупнейших компаний США по рыночной капитализации в течение I квартала потратили на $2 млрд больше, чем они заработали на продаже нефти. Сланцевики теряют деньги в основном из-за неудачных контрактов, хеджирующих цены на сырую нефть, а также плохой логистики, нехватки рабочей силы и материалов, что вызвало большие издержки.
 
Компании в I квартале потратили около $1,13 на каждый заработанный $1 в среднем, по данным FactSet. Так, компания Oasis Petroleum Inc. потратила $3,27 на каждый заработанный наличный доллар, а Parsley Energy Inc. потратила почти $2 за каждый наличный доллар США.
 
Хотя многие сланцевые операторы имеют положительный чистый доход в этом году, многие акционеры начали уделять более пристальное внимание тому, сколько компании тратят, потому что инвесторы стремятся заставить жить бурильщиков в пределах своих возможностей и начать получать более высокую прибыль.
 
Хеджирование сыграло большую роль в плохой генерации денежного потока сланцевых компаний. Стремясь к стабильности после многих лет резких колебаний цен на сырую нефть, многие сланцевые нефтекомпании заключили контракты на хеджирование цены нефти в конце 2017 г., которые эффективно гарантировали, что сланцевики смогут продать часть своей нефти в 2018 г. за $50 за баррель.
 
Теперь, когда цены превысили $70 за баррель, многие из сланцевых компаний не могут заработать на ралли. WPX Energy Inc. сообщила о скорректированном чистом убытке в размере $30 млн в I квартале 2018 г., который, по утверждению WPX, был обусловлен потерями в размере $69 млн по своим хедж-контрактам из-за роста цен на нефть.
 
Некоторые компании уже корректируют свои стратегии из-за более высоких цен на нефть. Parsley Energy, которая ориентирована на Пермский сланцевый бассейн, нефтяное месторождение в Техасе и Нью-Мексико (центры по добыче сланцевой нефти), хеджирует большую часть своего производства в 2018 г. с учетом высоких цен на нефть.
 
Continental Resources Inc., которая разрабатывает сланцевые формации в Северной Дакоте и Оклахоме, не хеджировала добычу нефти в 2018 г. В итоге компания заработала $258 млн наличными после вычета расходов в I квартале и стала лучшей среди своих конкурентов.
 
EOG Resources Inc., крупнейший производитель сланца в США, сообщила о прибыли в I квартале в размере $638 млн, которая выросла более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Поток наличных превысил расходы на $110 млн за этот период. В итоге акции EOG Resources Inc. в этом году выросли примерно на 9%, тогда как цены на нефть в США выросли на 17%.
 
По оценке Wood Mackenzie, если цены на нефть на биржах в США останутся на уровне около $70 за баррель, то стратегии хеджирования, ориентированные на более низкие цены 2017 г., приведут по итогам 2018 г. к сокращению годового дохода в среднем на 7% для шести компаний, ориентированных на Пермский бассейн.
 
Инвесторы по-прежнему в целом надеются, что производительность сланцевых компаний улучшится в 2018 г. из-за роста цен на нефть и повышения глобального спроса. Но сохраняется опасения относительно способности компаний управлять своими расходами.
 
В то время как грузоперевозки и нехватка рабочей силы только начинают раздражать многие компании, некоторые расходы, связанные с подрядчиками по бурению, выросли на 15%. По словам аналитиков, эти расходы могут продолжить рост позже в этом году.
 
Доходность компаний сланцев может также быть поставлена под угрозу из-за роста затрат на огромное количество песка и воды, необходимых для добычи сланца.
 
Согласно исследованию Rice University’s Center for Energy Studies в настоящее время требуются 500 тонн стальных труб, количество воды, достаточное для заполнения 35 олимпийских бассейнов, и количество вагонов с песком, достаточное для заполнения 14 футбольных полей.
 
По словам Джеймса Уэста, аналитика Evercore ISI, многие компании будут вынуждены выбирать между целями по добыче и обещаниями инвесторам держать расходы.
 


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