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Цены на нефть

Нефть достигла $80, но это не предел

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«Нефть России», 18.05.18, Москва, 00:03    Цены на нефть марки Brent сегодня превышали отметку $80 за баррель. Это произошло впервые с конца 2014 г., когда началась активная фаза падения котировок. Чего ждать дальше?
 
Факторы, влияющие на рынок нефти, остаются прежними. В первую очередь это геополитическая напряженность, санкции в отношении Ирана, которые могут лишить мировой рынок до 1 млн баррелей в сутки, а также резкое падение добычи в Венесуэле. Объемы добываемой нефти в этой стране рухнули до минимума за 70 лет и составляют всего 1,46 млн баррелей в день.
 
Впрочем, возможно, что текущие уровни - это еще не предел. И хотя МЭА понизило показатели роста спроса на нефть, рынок эту информацию проигнорировал. На самом деле МЭА, как и многие другие агентства, практически никогда не дает верных прогнозов, а лишь занимается их постоянным пересмотром.
 
Важно скорее то, как будут развиваться геополитические события и как настроены участники рынка. Самый важный момент, и мы отмечали его еще достаточно давно, это то, что 90-м страйке накопилось огромное количество декабрьских опционов "колл". То есть, если котировки Brent к концу года достигнут уровня $90, покупатели этих опционов получат хорошую прибыль, но здесь нужно отметить предысторию.
 
Эти опционы появились не сейчас и не месяц назад. "Вести. Экономики" заметили крупные покупки этих контрактов еще в конце прошлого года, когда даже трудно было представить, что баррель нефти так сильно подорожает.
 
Самое интересное, что тогда опционы в 90-м страйке были настолько дешевы, что сейчас их цены выросла в разы. Однако их нужно либо закрыть, либо держать до погашения, но тогда на момент экспирации цены должны быть хотя бы немного выше целевого уровня $60.
 
Из этого можно сделать вывод, что вероятность дальнейшего роста цен очень высока.
 
Стоит отметить, что, несмотря на бурный рост цен на нефть марки Brent, российская Urals выглядит не так убедительно и начинает отставать от бенчмарка. В начале мая она продавалась со скидкой в $3,5 к Brent - это максимальный дисконт с 2016 г.
 
Для США парадокс заключается в том, что рост цен на нефть нивелирует выгоду среднего класса от налоговой реформы Трампа.
 
Впрочем, высокие нефтяные цены помогают американскому сланцевому сектору. Добыча в Штатах растет с начала февраля каждую неделю и уже достигла 10 млн баррелей в день.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556435/

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Нефть достигла $80, но это не предел

«Нефть России», 18.05.18, Москва, 00:03   Цены на нефть марки Brent сегодня превышали отметку $80 за баррель. Это произошло впервые с конца 2014 г., когда началась активная фаза падения котировок. Чего ждать дальше?
 
Факторы, влияющие на рынок нефти, остаются прежними. В первую очередь это геополитическая напряженность, санкции в отношении Ирана, которые могут лишить мировой рынок до 1 млн баррелей в сутки, а также резкое падение добычи в Венесуэле. Объемы добываемой нефти в этой стране рухнули до минимума за 70 лет и составляют всего 1,46 млн баррелей в день.
 
Впрочем, возможно, что текущие уровни - это еще не предел. И хотя МЭА понизило показатели роста спроса на нефть, рынок эту информацию проигнорировал. На самом деле МЭА, как и многие другие агентства, практически никогда не дает верных прогнозов, а лишь занимается их постоянным пересмотром.
 
Важно скорее то, как будут развиваться геополитические события и как настроены участники рынка. Самый важный момент, и мы отмечали его еще достаточно давно, это то, что 90-м страйке накопилось огромное количество декабрьских опционов "колл". То есть, если котировки Brent к концу года достигнут уровня $90, покупатели этих опционов получат хорошую прибыль, но здесь нужно отметить предысторию.
 
Эти опционы появились не сейчас и не месяц назад. "Вести. Экономики" заметили крупные покупки этих контрактов еще в конце прошлого года, когда даже трудно было представить, что баррель нефти так сильно подорожает.
 
Самое интересное, что тогда опционы в 90-м страйке были настолько дешевы, что сейчас их цены выросла в разы. Однако их нужно либо закрыть, либо держать до погашения, но тогда на момент экспирации цены должны быть хотя бы немного выше целевого уровня $60.
 
Из этого можно сделать вывод, что вероятность дальнейшего роста цен очень высока.
 
Стоит отметить, что, несмотря на бурный рост цен на нефть марки Brent, российская Urals выглядит не так убедительно и начинает отставать от бенчмарка. В начале мая она продавалась со скидкой в $3,5 к Brent - это максимальный дисконт с 2016 г.
 
Для США парадокс заключается в том, что рост цен на нефть нивелирует выгоду среднего класса от налоговой реформы Трампа.
 
Впрочем, высокие нефтяные цены помогают американскому сланцевому сектору. Добыча в Штатах растет с начала февраля каждую неделю и уже достигла 10 млн баррелей в день.
 

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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