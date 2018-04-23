«Нефть России», 18.05.18, Москва, 00:03 Цены на нефть марки Brent сегодня превышали отметку $80 за баррель. Это произошло впервые с конца 2014 г., когда началась активная фаза падения котировок. Чего ждать дальше?



Факторы, влияющие на рынок нефти, остаются прежними. В первую очередь это геополитическая напряженность, санкции в отношении Ирана, которые могут лишить мировой рынок до 1 млн баррелей в сутки, а также резкое падение добычи в Венесуэле. Объемы добываемой нефти в этой стране рухнули до минимума за 70 лет и составляют всего 1,46 млн баррелей в день.



Впрочем, возможно, что текущие уровни - это еще не предел. И хотя МЭА понизило показатели роста спроса на нефть, рынок эту информацию проигнорировал. На самом деле МЭА, как и многие другие агентства, практически никогда не дает верных прогнозов, а лишь занимается их постоянным пересмотром.



Важно скорее то, как будут развиваться геополитические события и как настроены участники рынка. Самый важный момент, и мы отмечали его еще достаточно давно, это то, что 90-м страйке накопилось огромное количество декабрьских опционов "колл". То есть, если котировки Brent к концу года достигнут уровня $90, покупатели этих опционов получат хорошую прибыль, но здесь нужно отметить предысторию.



Эти опционы появились не сейчас и не месяц назад. "Вести. Экономики" заметили крупные покупки этих контрактов еще в конце прошлого года, когда даже трудно было представить, что баррель нефти так сильно подорожает.



Самое интересное, что тогда опционы в 90-м страйке были настолько дешевы, что сейчас их цены выросла в разы. Однако их нужно либо закрыть, либо держать до погашения, но тогда на момент экспирации цены должны быть хотя бы немного выше целевого уровня $60.



Из этого можно сделать вывод, что вероятность дальнейшего роста цен очень высока.



Стоит отметить, что, несмотря на бурный рост цен на нефть марки Brent, российская Urals выглядит не так убедительно и начинает отставать от бенчмарка. В начале мая она продавалась со скидкой в $3,5 к Brent - это максимальный дисконт с 2016 г.



Для США парадокс заключается в том, что рост цен на нефть нивелирует выгоду среднего класса от налоговой реформы Трампа.



Впрочем, высокие нефтяные цены помогают американскому сланцевому сектору. Добыча в Штатах растет с начала февраля каждую неделю и уже достигла 10 млн баррелей в день.



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