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МИД Китая призвал "Роснефть" уважать суверенитет КНР
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«Нефть России», 17.05.18, Москва, 12:24 МИД Китая знает о начале бурения компанией Rosneft Vietnam в Южно-Китайском море, и подчеркивает, что эти территории находятся под суверенитетом Китая, призывая стороны уважать суверенитет Китая.
Rosneft Vietnam B. V. в рамках разработки Блока 06.1 на шельфе Вьетнама приступила к бурению эксплуатационной скважины LD-3P (месторождение Lan Do), сообщила "Роснефть".
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Я хочу здесь повторить, что любое государство, любая организация, любая компания или частное лицо не может без получения разрешения властей Китая вести разведывательную деятельность в морской акватории, которая находится под суверенитетом Китая. Мы призываем соответствующие стороны должным образом уважать суверенитет Китая", - заявил представитель МИД Китая Лу Кан, сообщает РИА "Новости".
МИД Китая призвал стороны воздержаться от действий, "которые могут сказаться на двусторонних отношениях, а также на мире и стабильности в регионе". На уточняющий вопрос, считает ли Китай район бурения своей территорией, Лу Кан заявил, что "очень четко все сказал в своем ответе".
У Китая и ряда стран региона - Японии, Вьетнама и Филиппин - есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что Китай строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 г. по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) не являются островами и не образуют исключительную экономическую зону. Китай не признал решение арбитража.
"Лицензионные участки компании "Роснефть“ на шельфе Южно-Китайского моря находятся в территориальных водах Вьетнама. Компания ведет свою деятельность на шельфе Вьетнама в строгом соответствии с лицензионными обязательствами и соблюдением законодательства по недропользованию Республики Вьетнам", - подчеркнул представитель "Роснефти".
Геологические запасы месторождения Lan Do оценивают в 23 млрд куб. м сырья. Это треть всей добычи газа "Роснефти" в прошлом году. На месторождении пробурят скважину глубиной 1,2 тыс. м. Расстояние от платформы до морского дна - 160 м. Себестоимость добываемого сырья на месторождении - одна из самых низких в мире, в нефтяном эквиваленте она составляет $1,5 на баррель.