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Экономика

Источник рассказал о предложении ЕС по отмене новых пошлин США

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«Нефть России», 17.05.18, Москва, 10:23     Еврокомиссия предложила увеличить поставки в страны-члены сообщества сжиженного газа из США с расширением соответствующей инфраструктуры, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
 
В ответ ЕС хочет, чтобы Вашингтон отменил пошлины на сталь и алюминий для европейских компаний.
 
Накануне ситуацию в торговле с США после введения Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий обсудили за неформальным ужином в Софии лидеры 28 стран-членов ЕС.
 
Как заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, новые американские пошлины нельзя оправдать соображениями национальной безопасности. Он заверил, что ЕК предпримет "решительные шаги" для защиты интересов Евросоюза.
 
США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до июня. Переговоры между ЕС и США пока ни к чему не привели.
 
Александр Шишло.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556424/

МЭА: Россия выполнила соглашение ОПЕК+ более чем на 80%
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Источник рассказал о предложении ЕС по отмене новых пошлин США

«Нефть России», 17.05.18, Москва, 10:23    Еврокомиссия предложила увеличить поставки в страны-члены сообщества сжиженного газа из США с расширением соответствующей инфраструктуры, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
 
В ответ ЕС хочет, чтобы Вашингтон отменил пошлины на сталь и алюминий для европейских компаний.
 
Накануне ситуацию в торговле с США после введения Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий обсудили за неформальным ужином в Софии лидеры 28 стран-членов ЕС.
 
Как заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, новые американские пошлины нельзя оправдать соображениями национальной безопасности. Он заверил, что ЕК предпримет "решительные шаги" для защиты интересов Евросоюза.
 
США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до июня. Переговоры между ЕС и США пока ни к чему не привели.
 
Александр Шишло.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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