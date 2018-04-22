«Нефть России», 17.05.18, Москва, 10:23 Еврокомиссия предложила увеличить поставки в страны-члены сообщества сжиженного газа из США с расширением соответствующей инфраструктуры, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.



В ответ ЕС хочет, чтобы Вашингтон отменил пошлины на сталь и алюминий для европейских компаний.



Накануне ситуацию в торговле с США после введения Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий обсудили за неформальным ужином в Софии лидеры 28 стран-членов ЕС.



Как заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, новые американские пошлины нельзя оправдать соображениями национальной безопасности. Он заверил, что ЕК предпримет "решительные шаги" для защиты интересов Евросоюза.



США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до июня. Переговоры между ЕС и США пока ни к чему не привели.



Александр Шишло.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556424/ Источник: РИА «Новости» ← МЭА: Россия выполнила соглашение ОПЕК+ более чем на 80% Новости net.finam.ru