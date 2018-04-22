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Источник рассказал о предложении ЕС по отмене новых пошлин США
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«Нефть России», 17.05.18, Москва, 10:23 Еврокомиссия предложила увеличить поставки в страны-члены сообщества сжиженного газа из США с расширением соответствующей инфраструктуры, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
В ответ ЕС хочет, чтобы Вашингтон отменил пошлины на сталь и алюминий для европейских компаний.
Накануне ситуацию в торговле с США после введения Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий обсудили за неформальным ужином в Софии лидеры 28 стран-членов ЕС.
Как заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, новые американские пошлины нельзя оправдать соображениями национальной безопасности. Он заверил, что ЕК предпримет "решительные шаги" для защиты интересов Евросоюза.
США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до июня. Переговоры между ЕС и США пока ни к чему не привели.
Александр Шишло.