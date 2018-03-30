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МЭА: Россия выполнила соглашение ОПЕК+ более чем на 80%
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«Нефть России», 17.05.18, Москва, 09:48 Россия в апреле текущего года выполнила соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 83%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Международного энергетического агентства (МЭА).
Как стало известно, за указанный период Россия снизила добычу жидких углеводородов к октябрю 2016 года на 250 тыс. баррелей в сутки, до 11,35 млн баррелей в сутки.
По данным МЭА, с начала 2017 года процент соблюдения Россией своих обязательств по венской сделке составляет в среднем 81%.
В свою очередь страны, не входящие в ОПЕК, в апреле 2018 года выполнили свои обязательства по ОПЕК+ на 80%.
Ранее сообщалось, что ОПЕК выполнила соглашение о сокращении добычи нефти более чем на 160%.