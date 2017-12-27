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Общество

Росстат: 19,3 млн россиян живут в нищете

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«Нефть России», 17.05.18, Москва, 09:21    Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила в 2017 г. 19,3 млн человек против 19,5 млн человек в 2016 г., сообщает Росстат. Уровень бедности в 2017 г. составил 13,2% против 13,3% в 2016 г.
 
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составила в IV квартале 2017 г. 10570 руб. против 11160 руб. в III квартале 2017 г.
 
По мнению главы КПРФ Геннадия Зюганова, бюджет на 2018 г. приведет к обнищанию еще большего количества россиян. "Это бюджет олигархии, дальнейшей стагнации и углубления нищеты в стране. Мы не можем поддержать такой документ. Он не отвечает ни на один вызов, и он только углубляет раскол в обществе", - заявил Зюганов.
 
Институт экономики роста им. Столыпина также раскритиковал проект бюджета, предложенный Минфином на 2018-2020 гг. По мнению экспертов института, Минфин занижает доходы и расходы, что приведет к потере 2,3% ВВП, или 2,5 трлн руб., за три года.
 
По данным Росстата, около 75% наемных работников в России находятся у черты бедности. В основе такой оценки лежит величина прожиточного минимума трудоспособного населения. Прожиточный минимум представляет собой стоимость набора продуктов и услуг, необходимых для выживания человека.
 
Именно размер заработка, который граничит с уровнем прожиточного минимума, является гранью между бедностью и нищетой. Те граждане, которые зарабатывают на уровне одного-двух прожиточных минимумов, считаются бедняками, которым хватает средств для поддержания себя и одного члена семьи. Граждане, которые зарабатывают меньше прожиточного минимума, относятся к категории нищих.
 
Исходя из этих показателей 10,7% работников можно отнести к категории нищих, 27,5% - к категории бедных, 37% работников живут выше черты бедности, 12,7% работников имеют стандарт потребления среднего класса.
 
Такие расчеты приведены для статьи журнала "Вопросы статистики" завсектором статистики труда, занятости и рынка рабочей силы НИИ статистики Росстата Любови Уманец. В статье отмечено, что "в развитом рыночном обществе именно средний класс играет главную роль в формировании уровня потребления нации и росте на этой основе уровня производства".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556405/

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Росстат: 19,3 млн россиян живут в нищете

«Нефть России», 17.05.18, Москва, 09:21   Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила в 2017 г. 19,3 млн человек против 19,5 млн человек в 2016 г., сообщает Росстат. Уровень бедности в 2017 г. составил 13,2% против 13,3% в 2016 г.
 
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составила в IV квартале 2017 г. 10570 руб. против 11160 руб. в III квартале 2017 г.
 
По мнению главы КПРФ Геннадия Зюганова, бюджет на 2018 г. приведет к обнищанию еще большего количества россиян. "Это бюджет олигархии, дальнейшей стагнации и углубления нищеты в стране. Мы не можем поддержать такой документ. Он не отвечает ни на один вызов, и он только углубляет раскол в обществе", - заявил Зюганов.
 
Институт экономики роста им. Столыпина также раскритиковал проект бюджета, предложенный Минфином на 2018-2020 гг. По мнению экспертов института, Минфин занижает доходы и расходы, что приведет к потере 2,3% ВВП, или 2,5 трлн руб., за три года.
 
По данным Росстата, около 75% наемных работников в России находятся у черты бедности. В основе такой оценки лежит величина прожиточного минимума трудоспособного населения. Прожиточный минимум представляет собой стоимость набора продуктов и услуг, необходимых для выживания человека.
 
Именно размер заработка, который граничит с уровнем прожиточного минимума, является гранью между бедностью и нищетой. Те граждане, которые зарабатывают на уровне одного-двух прожиточных минимумов, считаются бедняками, которым хватает средств для поддержания себя и одного члена семьи. Граждане, которые зарабатывают меньше прожиточного минимума, относятся к категории нищих.
 
Исходя из этих показателей 10,7% работников можно отнести к категории нищих, 27,5% - к категории бедных, 37% работников живут выше черты бедности, 12,7% работников имеют стандарт потребления среднего класса.
 
Такие расчеты приведены для статьи журнала "Вопросы статистики" завсектором статистики труда, занятости и рынка рабочей силы НИИ статистики Росстата Любови Уманец. В статье отмечено, что "в развитом рыночном обществе именно средний класс играет главную роль в формировании уровня потребления нации и росте на этой основе уровня производства".
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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