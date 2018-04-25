«Нефть России», 17.05.18, Москва, 09:10 Совет директоров ПАО "Газпром" рекомендовал дивиденды-2017 в размере 27% прибыли по МСФО, а не 50%, как ожидали в Минфине.



На заседании было принято решение провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Газпром" 29 июня 2018 г., сообщил сегодня "Газпром".



В настоящее время количество акционеров ПАО "Газпром" составляет несколько сотен тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом.



"Газпром" в ближайшие 2 года сохранит дивидендные выплаты на уровне 190 млрд руб. в год, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



Как сообщали "Вести.Экономика", 30 июня 2017 г. акционеры "Газпрома" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2016 г. в размере 8,0397 руб. на акцию. На выплату дивидендов направят 20% (190 млрд руб.) от чистой прибыли компании по МСФО.



"Газпром" готов выплачивать своим акционерам до 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), если такое решение будет принято российскими властями, рассказал на Дне инвестора в Сингапуре зампред правления Андрей Круглов.



Госпакет в 50% "Газпрома" принадлежит России в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (38,37%) и АО "Роснефтегаз" (10,97%).

Владельцы АДР "Газпрома" - 26,86%.



Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что Минфин видит риски снижения объема поступлений доходов в бюджет от дивидендов госкомпаний почти вдвое (200 млрд руб.) в 2018 г., если для ряда из них будут сделаны исключения по норме выплаты в 50% от прибыли.



Минфин будет рассматривать возможности компенсировать эти выпадающие доходы за счет улучшения собираемости. Прогноз Минфина по поступлениям в федеральный бюджет от дивидендов госкомпаний на 2019 г. составляет 425 млрд руб., в 2020 г. - 456 млрд руб.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556404/ Источник: Вести ← Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в сфере энергетики Росстат: 19,3 млн россиян живут в нищете → Новости net.finam.ru