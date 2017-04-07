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Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в сфере энергетики
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«Нефть России», 17.05.18, Москва, 08:09 Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронуты также вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики", — говорится в сообщении.
Кроме того, российский президент поздравил турецкого коллегу с началом священного для мусульман месяца Рамадан.