Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 17 мая 2018 года, четверг , 08:06:22 мск
Нефть, Brent: $79.3 +1,27
Валюта:    62.3 +0,38    73.78 -0,08
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1275.04 Мб информации:

  • 538804 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Санкции

Крупный бизнес высказался категорически против уголовной ответственности за исполнение санкций

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 17.05.18, Москва, 07:07     Крупный российский бизнес выступил резко против законопроекта "О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ", устанавливающего уголовную ответственность за исполнение иностранных санкций.
 
Как говорится в сообщении РСПП, в среду состоялось заседание бюро правления союза, в ходе которого обсуждался принятый Госдумой в первом чтении законопроект.
 
"Члены бюро правления (в него входят крупнейшие предприниматели РФ - ИФ) пришли к выводу о категорической недопустимости принятия данного законопроекта", - сказано в сообщении.
 
Законопроект, по мнению членов бюро правления, "противоречит политике президента по отказу от избыточной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес".
 
"Предусмотренные законопроектом санкции являются чрезмерными. Уголовное законодательство не должно предусматривать санкции в отношении лиц, в том числе иностранных граждан, для которых исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера является обязательным, а невыполнение такого решения ведет к применению санкций в отношении таких лиц уже в соответствии с правом соответствующих иностранных государств. Понуждение российских хозяйствующих субъектов, в том числе госкомпаний и компаний с госучастием, к совершению хозяйствующих действий, противоречащих введенным США и иными иностранными государствами санкциям, может привести к распространению на такие субъекты вторичных санкций, ограничению их возможности работать на глобальном рынке и еще большему негативному влиянию на российскую экономику", - заявил РСПП.
 
"Что касается уголовной ответственности в отношении граждан РФ за совершение умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, то данное предложение недопустимо, поскольку распространяется и на предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнерами. Введение уголовной ответственности за передачу сведений, которые могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, является необоснованным и чрезмерным, а также создает неопределенность для российских граждан из-за риска уголовной ответственности за передачу сведений, которые даже не обязательно привели к введению мер ограничительного характера", - считают в союзе.
 
"В целом данный законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата", - считает объединение крупного бизнеса.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556402/

Почему рубль крепнет вопреки прогнозам?Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Просмотров: 98
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Крупный бизнес высказался категорически против уголовной ответственности за исполнение санкций

«Нефть России», 17.05.18, Москва, 07:07    Крупный российский бизнес выступил резко против законопроекта "О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ", устанавливающего уголовную ответственность за исполнение иностранных санкций.
 
Как говорится в сообщении РСПП, в среду состоялось заседание бюро правления союза, в ходе которого обсуждался принятый Госдумой в первом чтении законопроект.
 
"Члены бюро правления (в него входят крупнейшие предприниматели РФ - ИФ) пришли к выводу о категорической недопустимости принятия данного законопроекта", - сказано в сообщении.
 
Законопроект, по мнению членов бюро правления, "противоречит политике президента по отказу от избыточной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес".
 
"Предусмотренные законопроектом санкции являются чрезмерными. Уголовное законодательство не должно предусматривать санкции в отношении лиц, в том числе иностранных граждан, для которых исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера является обязательным, а невыполнение такого решения ведет к применению санкций в отношении таких лиц уже в соответствии с правом соответствующих иностранных государств. Понуждение российских хозяйствующих субъектов, в том числе госкомпаний и компаний с госучастием, к совершению хозяйствующих действий, противоречащих введенным США и иными иностранными государствами санкциям, может привести к распространению на такие субъекты вторичных санкций, ограничению их возможности работать на глобальном рынке и еще большему негативному влиянию на российскую экономику", - заявил РСПП.
 
"Что касается уголовной ответственности в отношении граждан РФ за совершение умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, то данное предложение недопустимо, поскольку распространяется и на предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнерами. Введение уголовной ответственности за передачу сведений, которые могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, является необоснованным и чрезмерным, а также создает неопределенность для российских граждан из-за риска уголовной ответственности за передачу сведений, которые даже не обязательно привели к введению мер ограничительного характера", - считают в союзе.
 
"В целом данный законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата", - считает объединение крупного бизнеса.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Март 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Апрель 2018
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Май 2018
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   