|
Новости oilru.com
Санкции
Крупный бизнес высказался категорически против уголовной ответственности за исполнение санкций
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-8
Анонсы
Выставки:
Новости
07:07 · Крупный бизнес высказался категорически против уголовной ответственности за исполнение санкций
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 17.05.18, Москва, 07:07 Крупный российский бизнес выступил резко против законопроекта "О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ", устанавливающего уголовную ответственность за исполнение иностранных санкций.
Как говорится в сообщении РСПП, в среду состоялось заседание бюро правления союза, в ходе которого обсуждался принятый Госдумой в первом чтении законопроект.
"Члены бюро правления (в него входят крупнейшие предприниматели РФ - ИФ) пришли к выводу о категорической недопустимости принятия данного законопроекта", - сказано в сообщении.
Законопроект, по мнению членов бюро правления, "противоречит политике президента по отказу от избыточной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес".
"Предусмотренные законопроектом санкции являются чрезмерными. Уголовное законодательство не должно предусматривать санкции в отношении лиц, в том числе иностранных граждан, для которых исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера является обязательным, а невыполнение такого решения ведет к применению санкций в отношении таких лиц уже в соответствии с правом соответствующих иностранных государств. Понуждение российских хозяйствующих субъектов, в том числе госкомпаний и компаний с госучастием, к совершению хозяйствующих действий, противоречащих введенным США и иными иностранными государствами санкциям, может привести к распространению на такие субъекты вторичных санкций, ограничению их возможности работать на глобальном рынке и еще большему негативному влиянию на российскую экономику", - заявил РСПП.
"Что касается уголовной ответственности в отношении граждан РФ за совершение умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, то данное предложение недопустимо, поскольку распространяется и на предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнерами. Введение уголовной ответственности за передачу сведений, которые могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, является необоснованным и чрезмерным, а также создает неопределенность для российских граждан из-за риска уголовной ответственности за передачу сведений, которые даже не обязательно привели к введению мер ограничительного характера", - считают в союзе.
"В целом данный законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата", - считает объединение крупного бизнеса.