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Инвестиции, финансы

Почему рубль крепнет вопреки прогнозам?

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«Нефть России», 17.05.18, Москва, 00:12     Большинство экспертов предрекали российскому рубль дальнейшую девальвацию, особенно после введения санкций, однако пока ничего подобного не происходит, и российская валюта постепенно отыгрывает потери.
 
По итогам основной сессии рубль сегодня прибавил почти 1% к доллару и 1,35% к евро. Учитывая тот факт, что единая европейская валюта на международном рынке резко сдает позиции, в паре с ней рубль выглядит крайне убедительно.
 
На графике видно, что с момента санкций почти все потери отыграны, осталось совсем немного.
 
Стоит отметить, что крупные спекулянты работают очень изобретательно и укрепление рубля происходит либо ближе к концу основной сессии, либо и вовсе уже вечером, когда активность невелика и двигать котировки намного проще.
 
Сегодня, например, ровно в 19:00 рубль начал резко укрепляться и прибавил к доллару около 20 коп. всего на несколько минут.
 
Так в чем же причина такого уверенного поведения рубля? Прежде всего - и "Вести. Экономики" писали об этом в начале недели - это начало периода налоговых выплат. Экспортеры продают валютную выручку, покупают рубли, здесь все логично и просто.
 
Второй важный момент: несмотря на разгром валют развивающихся рынков накануне, сегодня почти все они выглядят очень неплохо, а рубль торгуется в рамках общей тенденции. Ситуация на глобальных рынках в целом не претерпела существенных изменений, доходности на американском рынке долга продолжают расти, тем не менее сегодня мы видим спрос на валюты emerging markets.
 
Кстати, главный аутсайдер последних дней - Аргентина - сегодня сумел рефинансировать пятилетние облигации, однако за это пришлось заплатить слишком высокую цену: доходность составила 20%.
Впрочем, итоги аукциона, а также интервенции ЦБ страны, все же поддержали местную валюту - песо.
 
Кстати, некоторые инвестбанки, в частности Deutsche Bank, призывают вкладываться в рубль, отмечая его крайнюю дешевизну.
Сложно сказать, насколько правы эти эксперты и учитывают ли они тот факт, что Минфин РФ огромными объемами скупает валюту, причем чем дешевле рубль и дороже нефть, тем больше денег министерство финансов тратит на эти цели.
 
К слову, сегодня состоялись первые после трехнедельного перерыва аукционы по продаже ОФЗ, но успехом они не увенчались. Из предложенных 30 млрд руб. инвесторы взяли только 21,4 млрд руб.
 
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 г. на 15 млрд руб. Спрос составил 24,097 млрд руб.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 г. лишь на 6,448 млрд руб. Спрос составил 8,688 млрд руб.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556401/

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Почему рубль крепнет вопреки прогнозам?

«Нефть России», 17.05.18, Москва, 00:12    Большинство экспертов предрекали российскому рубль дальнейшую девальвацию, особенно после введения санкций, однако пока ничего подобного не происходит, и российская валюта постепенно отыгрывает потери.
 
По итогам основной сессии рубль сегодня прибавил почти 1% к доллару и 1,35% к евро. Учитывая тот факт, что единая европейская валюта на международном рынке резко сдает позиции, в паре с ней рубль выглядит крайне убедительно.
 
На графике видно, что с момента санкций почти все потери отыграны, осталось совсем немного.
 
Стоит отметить, что крупные спекулянты работают очень изобретательно и укрепление рубля происходит либо ближе к концу основной сессии, либо и вовсе уже вечером, когда активность невелика и двигать котировки намного проще.
 
Сегодня, например, ровно в 19:00 рубль начал резко укрепляться и прибавил к доллару около 20 коп. всего на несколько минут.
 
Так в чем же причина такого уверенного поведения рубля? Прежде всего - и "Вести. Экономики" писали об этом в начале недели - это начало периода налоговых выплат. Экспортеры продают валютную выручку, покупают рубли, здесь все логично и просто.
 
Второй важный момент: несмотря на разгром валют развивающихся рынков накануне, сегодня почти все они выглядят очень неплохо, а рубль торгуется в рамках общей тенденции. Ситуация на глобальных рынках в целом не претерпела существенных изменений, доходности на американском рынке долга продолжают расти, тем не менее сегодня мы видим спрос на валюты emerging markets.
 
Кстати, главный аутсайдер последних дней - Аргентина - сегодня сумел рефинансировать пятилетние облигации, однако за это пришлось заплатить слишком высокую цену: доходность составила 20%.
Впрочем, итоги аукциона, а также интервенции ЦБ страны, все же поддержали местную валюту - песо.
 
Кстати, некоторые инвестбанки, в частности Deutsche Bank, призывают вкладываться в рубль, отмечая его крайнюю дешевизну.
Сложно сказать, насколько правы эти эксперты и учитывают ли они тот факт, что Минфин РФ огромными объемами скупает валюту, причем чем дешевле рубль и дороже нефть, тем больше денег министерство финансов тратит на эти цели.
 
К слову, сегодня состоялись первые после трехнедельного перерыва аукционы по продаже ОФЗ, но успехом они не увенчались. Из предложенных 30 млрд руб. инвесторы взяли только 21,4 млрд руб.
 
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 г. на 15 млрд руб. Спрос составил 24,097 млрд руб.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 г. лишь на 6,448 млрд руб. Спрос составил 8,688 млрд руб.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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