«Нефть России», 17.05.18, Москва, 00:01 Руководители 40 крупнейших инвестфондов из 20 стран мира примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Президент РФ встретится с инвесторами, чтобы услышать их пожелания и рассказать о новых возможностях в РФ.



ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.



"В этом году на встрече ожидаются около 40 руководителей крупнейших инвестиционных фондов мира из 20 стран с общим объемом активов под управлением свыше $13,5 трлн. Это рекорд за все время проведения подобных встреч: в 2017 г. на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным присутствовали инвесторы, управляющие $11,9 трлн активов", - отметили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).



Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с иностранными инвесторами на Петербургском международном экономическом форуме.



"Будет поздно вечером накануне главной сессии", - отметил Песков.



Устроители ПМЭФ-2018 сохранили ставшие уже традиционными бизнес-диалоги и тематические бизнес-завтраки. В рамках форума состоятся встречи представителей деловых кругов России, Франции и Японии. Отдельные встречи намечены с представителями деловых сообществ США, Индии, Италии, Финляндии и стран Африки. Тематические бизнес-завтраки соберут представителей фармацевтических компаний, IT-индустрии. Отдельный завтрак проведет Сбербанк.



Впервые с 2013 г. - ухудшения отношений РФ и США, ЕС - форум посетит чиновник США, посол США в России Джон Хантсман. Форум посетят и президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, инвесторы Швейцарии и Катара.



Программа ПМЭФ-2018



Обсуждения в рамках деловой программы пройдут по четырем направлениям, сообщает "Росконгресс".



Тематический блок "Глобальная экономика в эпоху изменений" затронет экономические отношения в меняющемся мире - от демографии и решения проблем социального неравенства до развития энергетики и применения новых технологий в АПК.



Стороны обсудят вопросы экономики совместного потребления, экономики мирового океана, благотворительности и филантропии.



В рамках направления "Россия: используя потенциал роста" участники форума обсудят основные вызовы, стоящие перед экономикой России, экспортные возможности России, пути выхода на ведущие места в мировой технологической и энергетической областях. Кроме того, устроители форума огласят национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Предусмотрена также сессия по конкурсу стартапов "Идея на миллион".



В тематическом блоке "Технологии для лидерства" участники форума обсудят влияние новых технологий на все стороны жизни. Речь идет о применении искусственного интеллекта в промышленности, использовании технологии блокчейн в управлении и бизнесе, построении цифровой инфраструктуры, генной терапии и прорывных технологиях в медицине.



Блок "Человеческий капитал в цифровой экономике" сосредоточится на вопросах изменения мирового рынка труда, роли образования в цифровой экономике и конкурентоспособности в условиях экономики знаний.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556400/ Источник: Вести ← Праздник на Украине: 900 дней без газа из России Почему рубль крепнет вопреки прогнозам? → Новости net.finam.ru