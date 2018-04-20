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Санкции

Bloomberg: минфин США готов к новым санкциям против России

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«Нефть России», 16.05.18, Москва, 08:11    Заместитель главы американского минфина Сигал Манделкер заявила о готовности американской стороны ко введению новых санкций в отношении России, передает Bloomberg.
 
«Те, кто получает прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут защищены от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства», — зачитала она заявление главы минфина Стивена Мнучина.
 

Она также отметила, что американская администрация готова заставить Россию понести «серьезные издержки в ответ на целый ряд злонамеренных действий, предпринимаемых российским руководством», из-за которых, по ее словам, правительственные элиты и олигархи получают выгоду.
 
Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за соблюдение санкций.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556368/

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Bloomberg: минфин США готов к новым санкциям против России

«Нефть России», 16.05.18, Москва, 08:11   Заместитель главы американского минфина Сигал Манделкер заявила о готовности американской стороны ко введению новых санкций в отношении России, передает Bloomberg.
 
«Те, кто получает прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут защищены от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства», — зачитала она заявление главы минфина Стивена Мнучина.
 

Она также отметила, что американская администрация готова заставить Россию понести «серьезные издержки в ответ на целый ряд злонамеренных действий, предпринимаемых российским руководством», из-за которых, по ее словам, правительственные элиты и олигархи получают выгоду.
 
Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за соблюдение санкций.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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