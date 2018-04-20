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Bloomberg: минфин США готов к новым санкциям против России
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«Нефть России», 16.05.18, Москва, 08:11 Заместитель главы американского минфина Сигал Манделкер заявила о готовности американской стороны ко введению новых санкций в отношении России, передает Bloomberg.
«Те, кто получает прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут защищены от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства», — зачитала она заявление главы минфина Стивена Мнучина.
Она также отметила, что американская администрация готова заставить Россию понести «серьезные издержки в ответ на целый ряд злонамеренных действий, предпринимаемых российским руководством», из-за которых, по ее словам, правительственные элиты и олигархи получают выгоду.
Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за соблюдение санкций.