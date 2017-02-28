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"Газпром" попросил освободить цены на газ, который когда-либо сжижался
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«Нефть России», 16.05.18, Москва, 00:20 "Газпром" просит чиновников либерализовать цены на природный газ, в цепочке поставки которого использована технология сжижения.
"Газпром" пытается использовать технологию малотоннажного СПГ для автономной газификации. Однако, например, построенная группой в Пермском крае установка производства малотоннажного СПГ не смогла выйти на нужный уровень рентабельности из-за того, что "Газпром" может продавать свой газ только по регулируемым ценам.
"В настоящее время проводится совместная работа с ФАС России по внесению изменений в постановление правительства РФ по вопросу отмены государственного регулирования цен на природный газ, на любом этапе поставки которого применяются технологии по сжижению газа", - сообщает "Газпром" в квартальном отчете.
В настоящее время проект постановления правительства РФ согласован ФАС, Минэнерго, Минэкономразвития, а также ПАО "Газпром" и внесен в правительство РФ для рассмотрения и утверждения, информирует компания.